Se billedserie Monique Heiss fik tirsdag nøglerne til sin nye elbil blot for at konstatere, at det bliver en udfordring for hende at lade den op den første tid. Foto: Tomas Revsbech Foto: Tomas Revsbech

Monique købte elbil - må vente fem uger på hjemmeoplader

Salget af elbiler og plug-in hybridbiler har slået rekord i 2021. Det har sat leverandørerne af hjemmeopladere til de grønne biler under pres.

Sjælland - 04. juli 2021 kl. 09:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- Det er simpelthen bare så irriterende.

Sådan lyder det fra Monique Heiss, der i tirsdags blev den glade ejer af en elbil, inden hun få timer senere kunne konstatere, at det bliver svært og bøvlet for hende at lade bilen op den første måneds tid.

Leverandøren af den hjemmeoplader til elbilen, som stort set alle elbilejere har, har netop meddelt den 26-årige virksomhedsejer via en email, at firmaet ikke har mulighed for at opsætte ladeboksen hjemme hos hende før om fem uger. Den ladebrik, der følger med hendes oplader-abonnement, og som gør det muligt at oplade på offentligt tilgængelige ladestandere, ville komme otte arbejdsdage senere.

En drømmebil - Jeg er virkelig mega glad for den her bil. Jeg har drømt om at få sådan én, lige siden jeg så den første gang. Og nu, da jeg har fået den, kan jeg reelt ikke bruge den før om nogle uger. Det bliver i hvert fald vanskeligt, siger Monique Heiss.

Hun mener, at det er under al kritik, at det skal være så svært at komme i gang som elbilist.

- Det er irriterende, når man gerne vil være grøn og klimavenlig. Men det giver også en praktisk udfordring. Jeg pendler 70 kilometer til og fra arbejde hver dag. Der er ingen offentlige ladestandere i Jyllinge, hvor jeg bor. Hvis jeg skal finde en oplader på vejen, så skal jeg ud på en omvej og bruge lang tid på det. Og det var jo ikke meningen, siger Monique Heiss.

Gode råd når du skal købe lader til elbilen Som nyslået elbilejer kan man ikke altid være sikker på, at man kan få leveret en hjemmeoplader en-to dage, efter at man har bestilt den.

I enkelte tilfælde har elbilejere ifølge FDEL ventet helt op til seks uger på en hjemmeoplader.

Sørg for at få bestilt din ladestander så hurtigt som muligt. Gerne inden din bil kommer.

Når du køber en elbil, så spørg forhandleren om de aktuelle ventetider hos operatørerne, de samarbejder med.

Hvis ikke du har mulighed for at oplade hjemme fra start, så undersøg, hvor det er muligt at oplade elbilen på en offentlig ladestander.

Men tjek prisen. For alt efter, hvem man er kunde hos, kan prisen for at lade bilen op variere på samme offentlige ladestander. Prisen kan varierere fra et par kroner helt op til ni kroner for en Kilowattime (KWH) i særlige tilfælde.



Kilder: FDEL og FDM

Pres på markedet Monique Heiss' bilforhandler har dog lovet, at hun må oplade sin nye bil gratis, indtil hun får en hjemmeoplader, ligesom venlige elbilejere i og omkring Jyllinge, hvor hun bor, indtil videre har hjulpet hende med at få ladet bilen op.

- Alt det er jeg taknemmelig for. Men det er ikke super god kundeservice fra operatørernes side over for elbilejerne, siger hun.

Monique Heiss er langtfra den eneste nye elbil-ejer, der har oplevet ventetid på at få en hjemmeoplader.

Ifølge nye tal fra Danske Bilimportører er der solgt 25.854 opladelige elbiler og plug-in hybrid-biler i første halvår af 2021. 26,8 procent af alle nye biler. Til sammenligning udgjorde de opladelige biler 9,3 procent af bilsalget i samme periode i 2020.

Og det skaber problemer for en del af de nye elbilejere, lyder det fra FDEL, der er en forening af elbilejere.

- Der er en utrolig travlhed i hele branchen lige nu, fordi der er kommet så mange biler, der kan oplades. Det skal holdes op imod, at der generelt er mangel på elektrikere og installatører til at sætte dem op, siger Martin Messer Thomsen, pressetalsmand i FDEL, der kender til eksempler på helt op til seks ugers ventetid på en hjemmeoplader.

»Det nye normale?« Chefkonsulent i bilejernes interesseorganisation FDM, Ilyas Dogru, bekræfter udfordringen. Han frygter, at lange ventetider på en oplader kan blive »det nye normale«, hvis ikke ladeoperatørererne får lagt sig i selen for at sikre, at der er kapacitet nok.

- Hvis man har købt en elbil, og der er tegnet kontakt til en ladeoperatør, så er det ikke godt nok, at der er op til fem ugers ventetid. I det mindste, så skal kommunikationen mellem parterne være bedre, så køberen kan være opmærksom på, at der kan være noget ventetid, siger Ilyas Dogru.

Ladeoperatøren Clever har til Sn.dk efterfølgende oplyst, at Moniqie Heiss har mulighed for at bruge selskabets app, når hun skal oplade sin elbil på en offentlig ladestander, selv om hun ikke har fået sin ladebrik.

En oplysning, der ikke fremgår af den mail, Monique Heiss fik fra selskabet.