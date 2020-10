Send til din ven. X Artiklen: Mødrehjælp åbner for julehjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mødrehjælp åbner for julehjælp

Sjælland - 09. oktober 2020 kl. 15:43 Kontakt redaktionen

Sjælland: Tusindvis af børnefamilier vil i år have brug for en håndsrækning, og nu åbner Mødrehjælpen op for, at værdigt trængende kan ansøge om julehjælp. Ifølge Mødrehjælpen har coronaen ramt socialt udsatte familier ekstra hårdt både socialt og økonomisk, og derfor forventer Mødrehjælpen at skulle hjælpe mindst 6000 børnefamilier. Læs mere både om mulighederne for at søge om støtte eller give et bidrag på hjemmesiden www.moedrehjælpen.dk.

Behovet er større end nogensinde:

Nu kan man søge om julehjælp hos Mødrehjælpen

Igen i år vil julen være præget økonomiske og sociale afsavn hos tusindvis af børnefamilier i Danmark. Derfor åbner Mødrehjælpen nu op for ansøgninger til den landsdækkende julehjælp, så børn i hele Danmark kan få en mindeværdig jul.

København den 29. september 2020 - Langt de fleste børn venter i spænding på julen i december, men for tusindvis af børn er glæden afløst af bekymringer og ondt i maven. I deres familier kæmper man året rundt med både dårlig økonomi, sociale og sundhedsmæssige udfordringer, og julen er desværre ingen undtagelse. I år har coronakrisen ramt de sårbare børnefamilier ekstra hårdt både økonomisk og socialt. En ny undersøgelse fra Mødrehjælpen viser, at 74 pct. af de mest udsatte børnefamilier allerede har oplevet store økonomiske afsavn i sommerferien*, og mange frygter, hvordan de skal få enderne til at mødes i juletiden.

Mødrehjælpens julehjælp giver hvert år håb og glæde til mange af de tusinde børnefamilier i Danmark, og igen i år kan man søge om julehjælp hos Mødrehjælpen. Organisationen vil hjælpe de mest sårbare forældre med at give deres børn en god og tryg jul. Hjælpen består både af et kontant beløb og et tilbud om rådgivning fra organisationens erfarne socialrådgivere og fællesskab og aktiviteter i de over 35 lokalforeninger rundt om i landet.

"Mødrehjælpen støtter de fattigste børnefamilier i landet, så deres børn får en jul, der tilnærmelsesvis ligner andres. Vi inviterer til fællesskaber med dans om juletræ, fletning af hjerter og uddeling af gaver. "Hvad fik du i julegave", bliver der spurgt i skolen. "Hvor skal I holde jul", spørger naboen. Vi vil den ensomhed til livs, som kan give skam og skyld, fordi der ingen jul er at fortælle om", siger direktør i Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

I 2019 rakte Mødrehjælpens indsamlede midler til at give i alt 1.099 børn i 536 familier en jul i Region Sjælland, og igen i år håber Mødrehjælpen på at kunne hjælpe mindst 6.000 børnefamilier i hele Danmark med julehjælp.

"Mange af de børnefamilier, vi taler med i Mødrehjælpen, har rigtig svært ved at få den daglige økonomi til at hænge sammen. Vi ved, at dette års coronakrise har ramt de sårbare familier hårdt oven i de mange andre problemer, som i forvejen tager overskud og kræfter fra omsorg til børnene. For dem er julen ikke en tid, de ser frem til med glæde og forventning, men derimod en påmindelse om, at livet hverken er let eller ligetil. Derfor samler Mødrehjælpen igen i år ind, så vi kan uddele julehjælp til de børnefamilier, der har allermest brug for det," siger Ninna Thomsen.

Julehjælp til de børn og familier, der trænger mest

På Mødrehjælpens hjemmeside kan alle fra torsdag den 1. oktober 2020 til 11. december 2020 søge om julehjælp. For at få julehjælp fra Mødrehjælpen skal man både have en trængt økonomi og have været igennem en særligt belastende begivenhed i det seneste år. Det kan fx være sygdom, sociale problemer eller familieforhold, der gør det særligt vanskeligt at yde omsorg for børnene. Mødrehjælpen opfordrer alle, der har behov for støtte i julen til at ansøge om julehjælpen. For at kunne uddele julehjælpen til de mange familier, samler Mødrehjælpen ind i hele Danmark op til jul.

"Jeg håber, at alle, der har behov for økonomisk støtte i julen, vil ansøge. Vores midler rækker desværre ikke til alle, der beder om vores hjælp, men vi vil gøre vores yderste for at sikre, at hjælpen når frem til de børn og deres forældre, der har allermest brug for den," siger Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen.

Mødrehjælpens julehjælp består af et kontant beløb, der afhænger af familiens størrelse. Desuden tilbyder Mødrehjælpen alle ansøgere gratis rådgivning om sociale, økonomiske og familiemæssige forhold i det nye år, så børnefamilierne på længere sigt kan ændre deres situation til det bedre.

FAKTA

Sådan søger man julehjælp hos Mødrehjælpen

o Fra den 1. oktober 2020 frem til den 11. december 2020 kan man søge om Mødrehjælpens

julehjælp

o Find og udfyld ansøgningsskemaet på https://moedrehjaelpen.dk/forside/soeg-julehjaelp/

o Her kan du også læse en vejledning til ansøgningsskemaet og se, hvilke oplysninger, vi skal have for at kunne behandle ansøgningen.

Det får man i julehjælp hos Mødrehjælpen

o Man kan søge om 500 kr. pr. barn i familien, der er under 18 år. Man kan søge op til 3 børn.

Man kan ansøge om hjælp til børn, der er hjemmeboende, eller som du har en fast samværsaftale på.

Sådan kan man støtte Mødrehjælpens juleindsamling

o Støt med et valgfrit beløb på www.mødrehjælpen.dk/jul

o Støt med et valgfrit beløb på MobilePay 30402

o Køb et gavebevis i vores webshop på www.mhj-webshop.dk

