Se billedserie 52-årige Michael Ulrich er uddannet serviceassistent og arbejder i skiftehold med rengøringen på Covid-19-afsnittet i Roskilde Foto: Mie Neel

Mød hverdagshelte i en coronatid

Af Tine Fasmer

En af de helt centrale personer på Covid-19-sengeafsnittet i Roskilde er hverken læge eller sygeplejerske, men hans og kollegernes arbejde er helt uvurderligt.

Michael Ulrich er serviceassistent på Sjællands Universitetshospital Roskilde og gør i øjeblikket kun rent på afdelingen med patienter, der er smittet med virussen. Alle flader desinficeres efter rengøring med vand og sæbe enten med sprit eller klor, alt efter om der er patienter på stuen, eller det er en slutrengøring, så der er klar til nye patienter.

- Vi gør endnu mere grundigt rent end ellers. Vi passer selvfølgelig på hinanden og de øvrige på afdelingen. På en måde føler jeg mig meget mere værdsat end ellers. Jeg gør også sygeplejerskernes briller rene og træder til, hvor der er brug for det, siger Michael Ulrich, Roskilde.

Han er enlig, så hjemme er der ingen, som er bekymret for hans sikkerhed:

- Men min mor på 71, som jeg jo ikke kan besøge i øjeblikket, er bekymret for mig. Men jeg siger; det skal nok gå, der er ikke noget at være bange for. Vi tager jo dragt og de andre værnemidler af inde på stuen, når vi er færdige med at gøre rent, kommer det i en plastikpose, som lukkes og smides ud. Der er ikke den store fare.





Lægesekretæren Tanja står i spidsen for testcentret Sjællands Universitetshospital Roskilde, der var første sted i Region Sjælland, som testede og siden indlagde Covid-19-patienter, står for det regionale Covid-19-testcenter.

Det er ledende lægesekretær Tanja Bo fra Neurologisk Afdeling, som har samlet lægesekretærer fra flere dele af universitetshospitalet og fået testcenteret op at køre med callcenter i Roskilde.

- Det er os, som modtager opkald om mulighed for test af kritisk personale i sundhedssektoren i Region Sjælland, i kommunerne, i regionen, almen praksis eller praktiserende speciallæger. Så vi skal være meget skarpe på, hvordan vi får spurgt ind til, om medarbejderen har feber og så videre. Det er os, som skal sikre ensartet visitation og kvalitetssikre, at det er en leder, som henviser en medarbejder med en vigtig funktion til test ved milde symptomer, så det kan afklares, om de har Covid-19 eller kan gå på arbejde. Hvis folk er rigtigt syge, så skal de jo under alle omstændigheder være derhjemme, siger Tanja Bo, Roskilde.

De fremskudte akutmodtagelser i telte i Slagelse, Roskilde, Køge, Nykøbing F. og Holbæk modtager og tester patienter, der har behov for at blive tilset af en læge og eventuelt indlagt på en af særlige Covid-19-afdelinger.

Men det er det regionale testcenter, som koordinerer visitationen af Covid-19-test af borgere med sygdomme som KOL, astma eller sygdomme, der svækker immunforsvaret, der gør dem særligt sårbare over for pandemien, som angriber lungerne. Præhospitalt center har stillet to akutbiler til rådighed.

- Vi kører også ud og udfører test af personer i plejecentre, ældreboliger, kriminalforsorgens institutioner, plejecentre, bosteder, lukkede institutioner med videre. Vi er 12 lægesekretærer lige nu, og vi får måske brug for flere. Men afdelingerne har været så gode til at bakke op og sikre personale.

Kjeld er vvs'er på sygehuset Håndværkerne på sygehusene er på mangfoldige måder også involveret i at få den ekstraordinære indsats med isolationsafsnit og intensivafsnit kun for Covid-19-smittede til at fungere.

En af dem er blikkenslageren Kjeld Thomsen fra Roskilde.

- Jeg kommer på afdelingen, hvis der er stoppet et afløb, et toilet løber, vandhanen drypper eller ventilationen er faldet ned. Vi skal selvfølgelig sikre, at vi ikke bringer smitte andre steder hen på sygehuset eller hjem til os selv, så vi skifter alt arbejdstøj, når vi har været der. Jeg skifter også sko, fortæller Kjeld Thomsen, der er iført specialdragt, når han arbejder i længere tid nær Covid-19-patienter.





Han har 25 års erfaring som håndværker med ansættelse forskellige steder i sundheds- og plejesektoren. For et halvt år siden kom han tilbage til Sjællands Universitetshospital Roskilde, og han har ros til sin chef i denne tid.

- Den tekniske chef Carsten Corfitz, han har virkelig været på forkant, og vi får de værnemidler, vi beder om.

Sygeplejersken sprang til frivilligt Covid-19-sengeafsnittet på Sjællands Universitetshospital Roskilde hører under Medicinsk Afdeling, men sygeplejerskerne, som plejer de svært syge patienter, kommer fra alle mulige andre specialer.

- Der er sygeplejersker fra urologien (urinvejssygdomme, red.), mave-tarmkirurgisk, hæmatologisk (sygdomme i blodet, f.eks. leukæmi, red.) og sygeplejersker, som ellers arbejder i »staben«, der er kommet ud på gulvet. Det er en god afdeling at være på, og vi finder ud af det sammen. Nogle patienter er meget hårdt ramt af deres lungelidelse, så vi skal hjælpe dem med alt, andre har det lidt bedre, siger Lisbet Nielsen, Ejby.

Hun arbejder under normale omstændigheder på Ortopædkirurgisk Afdeling i Køge, men meldte sig frivilligt til den ny epidemiafdeling.

- Vi skal alle hjælpe til i denne her tid.





Hun bor sammen med sin kæreste, og de ser ikke andre i øjeblikket. Han er ikke så nervøs for, om hun muligvis kan blive smittet med coronavirus Covid-19.

- Han arbejder også i et kritisk erhverv, så han er vant til, at jobbet kan kræve en. Jeg er ikke selv nervøs, selv om jeg selvfølgelig godt kan forstå min familie. Når jeg er på arbejdet, så ved jeg, at risikoen er der, men vi arbejder professionelt med det, så det tænker jeg ikke rigtigt over i situationen. Men det er klart, at jeg godt kan blive påvirket, når jeg ser, hvilken situation sundhedspersonalet i Italien, Spanien og USA står i. Det virker, som om vi har bedre styr på det i Danmark, men det har ikke toppet endnu, og jeg kan godt tænke: Gid, vi ikke får lignende tilstande.