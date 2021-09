Igen i år inviterer mediehusene i Storkreds Sjælland til debat forud for Folketingets åbning. Her et billede fra sidste års debatmøde. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Mød Sjællands folkevalgte på borgen

Sjælland - 09. september 2021 kl. 08:50

Skal folkeskolen betone de praktiske fag mere end i dag? Og hvad med børnehaverne og børnehaveklasserne? Skal de blive mere obs på sæbekassebiler og tone tal- og bogstavlege lidt ned?

Er store dele af erhvervslivet bange for at tage akademikere ind? Eller er der behov for politiske tiltag, der tydeliggør muligheder og fordele for samarbejder mellem akademikere og håndværkere?

Manglen på arbejdskraft med den rette uddannelse er en stor udfordring for fremtidig vækst på Sjælland. Det blev drøftet på Sjællandske Mediers jubilæumskonference forleden. På tirsdag kan du selv præsentere dine forslag til løsninger for en god håndfuld af de folketingsmedlemmer, der er valgt i Storkreds Sjælland, som præcis dækker Region Sjælland. Eller du kan bede dem komme med deres bud på at løse manglen på arbejdskraft eller få flere gennem gode uddannelsesforløb.

Et tredje emne på konferencen bliver Miljø og klima. Region Sjælland har et enestående vækstpotentiale indenfor grønne løsninger og cirkulær økonomi, hvor alt fra garnrester til restmaterialet fra vindmøllevinger genbruges, fremgår det af Sjællandske Mediers netop udgivede jubilæumsrapport. Åbningsdebatten er en god anledning til at spørge politikerne til deres konkrete forslag på også dette område, eller til at give dem gode idéer med ind på Christiansborg.

Din stemme på borgen Ambitionen med Sjællands Åbningsdebat er at give vælgerne mulighed for at få de folkevalgte i tale, give dem ideer med ind på borgen og dermed bidrage til et sjællandsk aftryk på det kommende folketingsår. Det gælder også den fjerde debatrunde, der kommer til at handle om sundhed.

Ud over Christiansborgpolitikerne deltager også regionsrådsformanden og flere borgmestre i debatterne. Dels for at komme med deres input, dels for at lytte - her to måneder før efterårets kommunal- og regionsrådsvalg.

Fra Christiansborg deltager Kaare Dybvad Bek, S, Zenia Stampe, R, Peter Seier Christensen, NB, Astrid Carøe, SF, René Christensen, DF, og Jacob Jensen, V. Bag arrangementet, der finder sted i Ringsted Kongrescenter på tirsdag kl 19-21.30, står DAGBLADET, Nordvestnyt, Sjællandske, Folketidende, P4 Sjælland og TV2Øst.

Tilmelding sker på mailadressen aabningsdebat@sn.dk senest søndag 12. september.