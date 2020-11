Alle minkfarme i Danmark skal have aflivet deres dyr for at bremse coronasmitte blandt mink. I Nordjylland er der konstateret en muteret Covid-19 hos 12 mennesker, der er smittet af syge mink.

Minkavlerne kan få gratis krisepsykolog

Minkavlere, der er fortvivlede og i chok over at skulle aflive alle dyr og se deres livsværk synke i grus, kan få hjælp til at håndtere situationen - både med krisepsykolog og støtte til at få overblik over økonomien.