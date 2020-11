Oplysningen om smitte med en særlig mink-muteret Covid-19 et sted i Midtsjælland kom bag på regionsrådsformanden. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Mink-smittet person: Region og borgmestre blev holdt i uvidenhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mink-smittet person: Region og borgmestre blev holdt i uvidenhed

Sjælland - 05. november 2020 kl. 19:38 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Det kom fuldstændigt bag på regionsrådsformand Heino Knudsen (S), at en beboer på et plejecenter et sted i Midtsjælland har været smittet med den særlige cluster-5-variant af Covid-19, der har muteret i mink.

- Ja, jeg fik det at vide, at sundhedsministeren sagde det på pressemødet. Det kom fuldstændigt bag på mig, siger Heino Knudsen.

Regionsrådsformanden kontaktede omgående administrationen i Region Sjælland og fandt hurtigt ud af, at han ikke var den eneste, som var fuldstændigt uforberedt:

- Vi er slet ikke blevet orienteret. Det er jeg da noget overrasket over. Vi har omgående forsøgt at få fat i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi er selvfølgelig klar til at tage alle nødvendige forholdsregler. Men det kræver jo, at vi er orienteret, siger Heino Knudsen.

Borgmester: Det er ikke i orden Heller ikke borgmestrene i Sorø, Ringsted eller Faxe anede noget som helst, før sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag aften på live-tv fortalte, at der er fundet den særlige variant af muteret covid-19 på et midtsjællandsk plejecenter.

- Det er ikke i orden at opskræmme en hel egn på den måde, det kan da ikke være rigtigt, at vi får oplysningen på et pressemøde, siger Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted. Det er foreløbig ikke lykkes for sn.dk at få fat på borgmestrene i Holbæk og Roskilde Kommuner, der også dækker Midtsjælland, for at høre, om de er orienteret om en smittet plejecenter-beboer.