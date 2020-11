Både direktør i Statens Serum Institut Kåre Mølbak og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte i torsdag, at den særlige Cluster 5, der er muteret i mink og smittet tilbage til mennesker, havde spredt sig i Nordjylland samt til en enkelt person i Midtsjælland. Det sidste var en fejl. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Mink-fadæse på Midtsjælland: Minister i hastesamråd

Sjælland - 09. november 2020 kl. 16:20 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) mener, at det er en skandale, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) torsdag den 5. november kunne stå på pressemødet om situationen i Nordjylland og fortælle, at der også var fundet et tilfælde på Midtsjælland af Cluster 5, den ny mutation af Covid-19, som kan true fremtidige vacciner.

For et døgn senere bakkede myndighederne: Alle 12 personer, der har været smittet med den særlige mutation af Covid-19, bor i Nordjylland.

- Det er dybt problematisk, at regeringen med deres zigzag-udmeldinger skaber unødig bekymring og frygt hos borgerne på Sjælland. Den slags må ikke ske. I en krise som denne er der behov for klare informationer og gennemsigtighed, hvor grundlaget for samtlige beslutninger, der vedrører de danske borgere, bør lægges frem i lyset, så vi kan have tillid til informationerne, siger Jacob Jensen, der både er partiets miljøordfører og 2. næstformand i Region Sjælland.

Han har netop indkaldt sundhedsminister Magnus Heunicke i såkaldt haste-samråd. Det kan betyde, at sundhedsministeren allerede i denne uge skal redegøre for sine udtalelser om, at den nye mutation af Covid-19, Cluster-5, skulle have spredt sig på Midtsjælland, og hvorfor Region Sjælland ikke blev informeret forud for regeringens pressemøde.

Hvor er beredskabet? For Jacob Jensen er dybt forundret over, at Region Sjælland - ligesom komunerne på Midtsjælland - overhovedet ikke var orienteret om den smitte, som myndighederne meldte offentligt ud havde fundet sted på et plejecenter på Midtsjælland.

- Et er, at det er en alvorlig sag med vidtrækkende konsekvenser, at man melder sådan noget ud uden, at man er sikker på, at det er rigtigt. Der blev sået unødig frygt og bekymring på Sjælland samtidig med, at Nordjylland blev lukket ned. Ting kan gå stærkt, men man har kendt til denne her Cluster 5-mutation i et par måneder, og man må jo have et beredskab. Det er mildest talt ikke tilfældet, når de relevante lokale myndigheder. Hvis det havde været korrekt, hvorfor var Region Sjælland så ikke forberedt inden pressemødet?, siger Jacob Jensen.