Børn som vokser op med forældre, der har et voldeligt forhold til hinanden, skal hjælpes mere, mener flere socialminister Astrid Krag (S). Foto: Mik

Minister vil have fokus på børn og vold

Flere børn oplever vold mellem forældre, fortæller minister, der vil sætte nyt fokus på problematikken.

Sjælland - 25. november 2019 kl. 11:15 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For nylig landede en rapport hos socialminister Astrid Krag (S), der har rystet hende.

Læs også: Flere partier vil bremse vold i familien

- Vi ser et skred, hvor langt flere børn i dag ser det som en del af opdragelsen, at far og mor slår. Det bekymrer mig meget. Vi ved, at børn, som oplever vold og er vidne til vold, har en stor risiko for selv at blive voldsudøvere eller ofre for vold i nære relationer. Derfor er det sindssygt vigtigt, at vi gør mere for børnene. Alle børn skal vide, at vold ikke er okay, siger Astrid Krag.

Gråzoneland Hun påpeger, at der er en gråzone i forhold til, hvornår pædagoger og lærere indberetter mistanken om, at et barn er udsat for vold:

- Nogle tror, at der skal være synlige tegn på barnet. Det er ikke rigtigt. Det er ulovligt at slå børn.

Socialministeren vil i nye år indkalde til en eksperthøring om vold i nære relationer, som blandt skal se på erfaringerne med projektet »Sig det til nogen«, hvor Ringsted Krisecenter, Danner i København og Randers Krisecenter tilbyder ambulant rådgivning.

- Mange kvinder kan slet ikke se sig selv på et krisecenter, derfor er der brug for ambulante tilbud for at nå flere. Det tror jeg, at vi skal have meget mere af i fremtiden. Vi skal også blive bedre til at hjælpe kvinderne videre til en ny bolig, når de er kommet på krisecenter. Det er godt, at vi har krisecentre, men det er ikke et sted at leve på sigt. Det er noget af det, regeringen skal tale med kommunerne om, siger Astrid Krag.

