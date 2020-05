Klimaministeren vil ikke lægge CO2-afgift på flybilletter flybilletter, så længe flybranchen er så presset, som den er nu. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Minister slår fast: Ingen afgifter på flybilletter nu

Coronakrisen presser flybranchen, og derfor kommer der ikke CO2-afgifter på flybilletten lige med det første, siger klimaministeren.

Sjælland - 17. maj 2020

Sjælland: Flybranchen er en af de største syndere, når det kommer til CO2-udledning. Til gengæld er det også en af de brancher, der er hårdest ramt af coronakrisen, fordi folk ikke kan rejse.

Regeringen kommer derfor ikke til at introducere klimaafgifter på flybilletten, fortæller klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Der er mange, der gerne ville have haft en afgift på flybilletter. Jeg tænker, at de fleste nok har forståelse for, at det ikke lige er noget, regeringen har tænkt sig at melde ud med her på den korte bane, eftersom det er en branche, der er ved at gå i knæ på grund af den krise, vi er i, siger han til avisen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde under spørgetimen i Folketinget den 23. april, at coronakrisen har presset økonomien så meget, at man ikke bare kan »vende tilbage og tage det gamle katalog frem, hvad end det er topskattelettelser eller afgifter på fly.«

En ændret pakke

En udmelding, der fik en del kritik fra særligt De Radikale og Enhedslisten. Men klimaministeren mener, at også regeringens støttepartier må forberede sig på, at klimapolitikken har ændret sig på grund af coronakrisen.

- Jeg tror, man skal se ind i, at ting, man havde forestillet sig at gøre - både regeringen og noget af det, støttepartierne har foreslået - måske ikke er helt så relevante lige nu, siger han.

Ministeren arbejder for tiden på et udspil til den handlingsplan, der skal lede Danmark til at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

- Så derfor sidder vi lige nu og arbejder på højtryk for at få skruet en pakke sammen, som helt sikkert ikke kommer til at se ud, som den ville have set ud, hvis der ikke havde været coronakrise - det er klart. Men det er også klart, at ambitionen jo stadigvæk står. Vi ryster ikke på hånden, når vi taler om 70 procent, siger Dan Jørgensen.