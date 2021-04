Miljøminister Lea Wermelin skal nu samråd om PFOS-forureningen fra Korsør, hvor op imod 200 borgere kan have spist forgiftet kød fra køer, der har græsset ved det forurenede område. Forurenigenn i Korsør er formentlig ikke den eneste af sin slags, frygter Venstre, der har indkaldt ministeren i samrådet. Foto: Helge Wedel.

Minister ind i PFOS-giftsag: Frygter flere farlige forureninger

Sjælland - 23. april 2021 kl. 09:13 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Forureningen med fluor-stoffet PFOS ved Korsør kan i værste fald vise sig at være en af mange forureninger med det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stof rundt om i landet.

Det frygter Venstres miljøordfører Jacob Jensen, der sammen med partifællen Sten Knuth vil indkalde miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd om sagen.

Kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør. En forurening, der stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man i årevis har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS. Siden er der målt meget høje koncentrationer PFOS i kalvekød fra området, som op imod 200 borgere kan have spist af.

Miljømyndighederne påpegede dog allerede i 2014, at der var PFOS-forureninger på op imod 27 brandskoler og øvelsespladser rundt om i landet, hvor der har været brugt brandskum med PFOS gennem årene.

Men myndighederne har siden da kun tjekket det lokale vand og drikkevand for PFOS i de områder, hvor der kan have været forurening. Men områderne er ikke blevet tjekket for jordforurening med PFOS.

- Nu ser vi, at der er kvæg, der har gået og græsset på forurenet jord i Korsør, som har giftstoffet i kroppen, og hvor lokale efterfølgende kan have spist forgiftet kød. Spørgsmålet er, om Miljøstyrelsen har gjort deres arbejde godt nok, siger Jacob Jensen.

Han forventer også, at samrådet kan give et bedre overblik over, hvor mange andre steder i landet, der har været forurenet med PFOS fra brandøvelser.

- Sagen fra Korsør er desværre nok ikke et enestående tilfælde. Jeg frygter desværre, at det kan vise sig at være en større miljøskandale. Så vi må have et overblik over problemet, og ikke mindst en plan for, hvordan man vil håndtere det her problem, siger Jacob Jensen.

PFOS har været forbudt i Danmark siden 2011 og ikke været brugt på brandskolen i Korsør siden 2008. Stoffet kan ikke nedbrydes i naturen.

Da stoffet blev fundet i kød fra køer, der havde græsset i området, viste det sig, at koncentrationerne var 63 gange over tolerencetærsklen for hvad et voksent menneske må indtage.

