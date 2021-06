Foto:Thomas Olsen 190620 MILJ¯MINISTER LEA WERMELIN BES¯GER SLUSEBYGGERIET I JYLLINGE NORDMARK Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Minister i samråd om PFOS-skandale: Men ét centralt spørgsmål forblev ubesvaret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister i samråd om PFOS-skandale: Men ét centralt spørgsmål forblev ubesvaret

Sjælland - 09. juni 2021 kl. 20:57 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Hvem har ansvaret for, at op imod 200 borgere i Korsør har spist kød, der er forgiftet af brandskum med det giftige fluorstof PFOS fra en lokal brandskole? Er der nogen, der har sovet i timen og ikke levet op til deres ansvar? Og hvad vil ministeren gøre for at sikre, at der hurtigst muligt kommer et overblik over alle potentielle PFOS-forureninger fra brandøvelsespladser i Danmark?

Læs også: Krav til drikkevand skærpes voldsomt efter fund af dette giftstof

Spørgsmålene var mange, men de præcise svar udeblev, da miljøminister Lea Wermelin (S) i går var kaldt i samråd om i Folketingets miljøudvalg.

Her skulle ministeren svare på en række spørgsmål om PFOS-sagen fra Korsør og det opfølgende arbejde med at få et overblik og eventuelt bremse andre forureninger.

- Det er en alvorlig sag. Det er en ulykkelig situation, der er opstået i Korsør, hvor brandskum fra en lokal brandskole har spredt sig til køer, der har græsset og drukket vand i området og derfra til mennesker. Sagen har sandsynliggjort, at der er behov for at få et overblik over PFOS-forureninger fra brandøvelsespladser, sagde Lea Wermelin indledningsvis.

Overblik klar efter sommerferien Lea Wermelin fortalte også, at kommuner, regioner, Forsvaret og Miljøstyrelsen, hver især har forskellige ansvarsområder i sagen, og at der lige nu er ved at kortlægge potentielle forureninger. Et overblik ventes klar efter sommerferien, oplyste ministeren.

Ministeren oplyste samtidig, at Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen i 2014 og 2015 havde sendt breve ud til landets kommuner, hvor de havde hejst et advarselsflag for PFOS-forureninger og anbefalet, at kommunerne burde undersøge potentielle forureninger. Lea Wermelin påpegede ligeledes, at Miljøstyrelsen og hendes ministerium netop har lagt op til store stramninger af grænseværdierne for PFAS i drikkevand, som tidligere omtalt på SN.dk

Men hvem har så ansvaret for, at der ikke skete noget, da advarselsflaget blev hejst? Er der myndigheder, der kan drages til ansvar, eventuelt i en retssag?, lød spørgsmålene blandt andet fra Venstres Jacob Jensen og Sten Knuth, SF's Signe Munk og DF's Rene Christensen.

- Der er et myndighedsansvar i sagen hos kommuner og regionerne. Vi kunne alle sammen ønske os, at vi havde handlet noget før. Det er også det, Slagelse Kommune har sagt i sagen, lød svaret fra Lea Wermelin. Ministeren svarede dog ikke præcist på, om hun mener, Slagelse Kommune, eventuelt Region Sjælland og andre myndigheder har svigtet deres myndighedsansvar.

Utilfreds med svar Både Jacob Jensen og Sten Knuth varsler over for avisen flere spørgsmål til ministeren efter samrådet.

- Jeg savner en minister, der vil stille sig i spidsen for få placeret et ansvar for sagen i Korsør. Men også for at få ryddet op generelt. Der har været holdt brandøvelser rigtig mange steder i landet gennem mange år. Hvis ikke myndighederne rundt omkring har gjort det, de skal, frygter jeg potentielt mange flere sager med PFOS og PFAS-stoffer i de kommende år, sagde Sten Knuth til Sn.dk efter mødet.

relaterede artikler

Brandskum i grundvandsprøver på Forsvarets arealer 08. juni 2021 kl. 06:02