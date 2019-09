Vaskeriet og et kedelhus ved Holbæk Sygehus nedbrændte sidste sommer. Nu må Region Sjælland bede indenrigsministeren om lov til at bruge forsikringspengene til at bygge et nyt.

Minister holder nøglen til vasketøj og arbejdspladser

Nej koster i Næstved og Nykøbing

- Vi beder ikke om ekstra penge, vi vil bare gerne have mulighed for at genopføre vaskeriet. Hvis ikke vi får lov til at overskride anlægsloftet, bliver vi nødt til at skære pengene fra andre projekter, og jeg har lidt svært ved at se borgerne i øjnene, hvis vi er nødt til at udskyde moderniseringer af Næstved Sygehus og Nykøbing F. Sygehus, siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Han pointerer, at vaskeri i eget regi er 1,5 millioner kroner billigere årligt end at lade private udføre opgaven.