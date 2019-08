Se billedserie Transportminister Benny Engelbrecht har tirsdag været i samråd, hvor ordførere fra andre partier ville have ham til at svare på, hvilke vejprojekter den socialdemokratiske regering vil have gennemført.Foto: David Leth Williams/Scanpix Foto: Ida Meyer/David Leth Williams/Ritzau Scanp

Minister grillet: Men ingen svar om sjællandske motorveje

Sjælland - 20. august 2019 kl. 20:29 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliver motorvejene mod Kalundborg, Frederikssund og Hillerød forlænget eller ej? Kommer der en motorvej mellem Næstved og Rønnede? Eller en omfartsvej til Stevns?

De spørgsmål blev ingen ret meget klogere på, da transportminister Benny Engelbrecht (S) tirsdag var i samråd i Folketingets transportudvalg.

Her forsøgte tidligere transportminister Ole Birk Olesen (LA) sammen med transport-politikere fra de øvrige blå partier til at få Engelbrecht til at svare på, hvilke vejprojekter fra blå bloks infrastrukturplan til 112 milliarder kroner fra foråret, S-regeringen vil gennemføre i en ny infrastrukturaftale.

- Vil ministeren bekræfte, at forlængelse af motorvej til Frederikssund og Hillerød med opstart i 2022 og 2023 har højeste prioritet i regeringen?, lød det eksempelvis fra Venstres Hans Andersen, valgt i Nordsjælland, under samrådet.

Hvad med en hærmotorvej ved Herning eller en limfjordsforbindelse, lød det fra transportpolitikere fra andre dele af landet.

Et blankt stykke papir

Årsagen til de mange spørgsmål skyldes, at Blå bloks infrastrukturaftale til 112 milliarder kroner fra foråret blev indgået af et smalt blåt flertal og aldrig nåede til afstemning i folketingssalen, inden valget blev udskrevet.

Siden sin tiltrædelse har Benny Engelbrecht slået fast, at han starter med et blankt stykke papir. Og det mest konkrete, ministeren ville love på samrådet var, at ingen projekter »udelukkes på forhånd«, når forhandlingerne om en ny aftale skal i gang.

- Det er vigtigt, at en ny infrastrukturaftale også tager hensyn til klima og miljø. Asfalt er ikke nødvendigvis sort, for fremtidens biler er grønne. Men det giver sig selv, at der i en ny plan skal sikres investeringer i kollektiv trafik, sagde Benny Engelbrecht.

Togfond

Det gælder først og fremmest Togfonden, som oprindelig blev skabt af Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Den blev begravet i foråret, da DF trådte ud af aftalen og i stedet indgik infrastrukturaftalen med VLAK-regeringen. Efter valget er Togfonden blevet genoplivet i det såkaldte forståelsespapir mellem S-regeringen og dens tre støttepartier.

Benny Engelbrecht konstaterede dog, at da der nu igen er flertal for Togfonden, kan det påvirke nogle af de mange vejprojekter i blå bloks plan.

Ingen datoer

Efter samrådet var transportministeren dog ikke særlig konkret om, hvilke vejprojekter, der kan blive påvirket . Ej heller, hvilke elementer fra Togfonden, som eksempelvis en togbro over Vejle Fjord eller en ny togbane fra Vejle til Billund, der eventuelt skal med. Begge projekter er blevet kritiseret for at give et dårligt samfundsmæssigt afkast.

- Hvis det er sådan, at vi kan få mere klimaeffekt og CO2-reduktion for pengene, så håber jeg selvfølgelig også, at partierne bag togfonden er villige til at kigge på det. Men opstår der ny viden, vil det være forligspartierne, der er med i Togfonden, der i givet fald skal beslutte det, sagde han til Sn.dk efter samrådet.

Der er i skrivende stund ikke sat dato på, hvornår S-regeringen fremsætter et transportudspil. Men ifølge flere forlydender kan partierne blive indkaldt til indledende forhandlinger omkring årsskiftet.