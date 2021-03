Minister dumper HH-tunnel

- Det er ikke det mest realistiske projekt i verden. Det har været interessant at få belyst, men det her er ikke noget, vi trykker go til, lød det fra ministeren, der pointerede, at den strategiske analyse af vej- og togforbindelse over sundet blev gennemført efter svensk ønske.

- Vi har meget lille interesse for at få en ny motorvejskorridor, for vi risikerer, at andre veje sander til. Kystbanen har også fået mange forsinkelser fra den svenske del af trafikken, så jeg ser ikke en ny korridor for mig. Vi har under Covid-19, hvor togene er standset ved paskontrollen i Kastrup, haft en historisk god periode på Kystbanen med over 90 procent rettidige tog.