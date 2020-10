Debatten om unge og erhvervsuddannelserviste, at de fleste er enige om, at uddannelserne skal rykkes tættere på de unge. Eller også skal vejen derhen være bedre. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Håndværker-uddannelser skal tættere på de unge - men hvordan?

Sjælland - 01. oktober 2020 kl. 20:23 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Hvis flere unge skal vælge af uddanne sig til håndværkere eller faglærte, er uddannelserne nødt til at komme tættere på de unge. Enten ved at skolerne rykker tættere på, eller transportmulighederne bliver bedre.

Sådan lød det enslydende budskab fra både boligminister Kaare Dybvad (S), Christian Juhl (EL), Søren Espersen (DF) og Brigitte Klintskov Jerkel (K), da de debatterede, hvordan man sikrer, at flere unge tager en erhvervsuddannelse.

Kaare Dybvad fremhævede, at man med stor succes havde oprettet en ingeniør-uddannelse i Kalundborg og i Holbæk. Og det bør man også i stigende grad gøre for erhvervsuddannelserne.

Ifølge ministeren er problemet dog, at man ikke kan detailstyre præcist fra Christiansborg, hvor uddannelserne skal placere sig.

- Vi har i dag et system, hvor uddannelserne er markedsgjort, og hvor man favoriserer store uddannelser. Den eneste måde, vi kan lave det om på er at få et andet system, der ikke favoriserer dem, sagde han.

Enhedslistens Christian Juhl pegede på, at flere erhvervsskoler med succes har oprettet filialer i de mindre byer.

- Så der er muligheder den vej rundt. Men problemet er også, at når de unge så vælger en erhvervsuddannelse, så kan mange ikke kan få en praktikplads. Derfor skal virksomhederne også tvinges til at tage lærlinge. Det her er også et moralsk spørgsmål, mente han.

Dansk Folkepartis Søren Espersen mener, at S-regeringen burde udflytte flere uddannelser til provinsen. Men ellers bør man sikre bedre transportmugligheder til skole for de unge:

- Region Sjælland har den største andel af unge på offentlig forsørgelse i Danmark. Det er et problem. Men med til den historie hører også, at man unge opgiver at få en uddannelse, fordi der er forfærdelig offentlig transport. Mange steder er bussen sparet væk. Så tilgængeligheden skal være bedre, sagde han.

Samme pointe fremhævede Brigitte Klintskov Jerkel, der dog også pegede på, at flere unge skal lære erhvervsskolerne at kende.

- Under den tidligere VLAK-.regering igangsatte vi et forsøg, hvor erhvervsuddannelser fik lov til at etablere sig og udbyde fag på de nærliggende gymnasier. Det var desværre kun på forsøgsbasis og vi kender ikke resultatet af forsøget endnu. Men det er også en vej at gå, sagde hun.

Borgmestrene Carsten Rasmussen fra Næstved (S) og Gert Jørgensen fra Sorø (K) pegede også på, at man er nødt til at bringe håndværksfagene tættere på de unge, allerede inden de skal vælge uddannelse.

Gert Jørgensen fortalte at man med succes havde flyttet virksomheder ud på skoler, og dermed helt tæt på de unge. Og det har bidraget til, at 28,7 procent af de unge i Sorø begynder på en erhvervsuddannelse efter sommerferien.

- Det har man især gjort i Norge og Holland. Skolerne er måske ikke helt opdateret med det seneste teknologiske udstyr, men det er virksomhederne nødt til, for de står i konkurrence hver eneste dag. Og det er det nyeste, der interesserer de unge.

Carsten Rasmussen fortalte, at man i Næstved har rykket 10. klasse tæt på erhvervsuddannelserne med succes. Og så har man også været vært for DM i Skills.

- Antallet af unge, der tager en erhvervsuddannelse er 100 flere, end før vi havde DM i Skills, fortalte han.