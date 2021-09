Sydbanen skulle i 2020 have været lukket i fem måneder på grund sporarbejde. Det blev til otte. I år fulgte endnu en spærring i påsken, som ikke blev færdig, hvorfor banen måtte spærres 11 dage i august og september.

Minister: Tog-kaos på Sydbanen ikke godt nok, men forventer det er slut

Sjælland - 29. september 2021 kl. 16:31 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

De store forsinkelser af sporarbejdet på jernbanen mellem Ringsted, Næstved og Nykøbing F., med deraf følgende langsomme tog eller togbusser, er ikke i orden.

Sådan lød budskabet fra Transportminister Benny Engelbrecht (S), da han onsdag var kaldt i samråd for at forklare årsagen til de forsinkelser, der har været i sporarbejdet på Sydbanen, og for at give et bud på, hvordan man undgår, det gentager sig.

- Vi kan ikke undgå sporarbejder, hvis vi skal beholde en tidssvarende og moderne jernbane. Der er rigtig mange forbedringer og vedligeholdelser på jernbane i de kommende år. Er det her så tilfredsstillende. Der er svaret et klart nej, sagde Benny Engelbrecht på samrådet.

Ifølge transportministeren er en af forklaringerne på sporarbejds-problemerne, at Banedanmark og jernbanebranchen mangler eksperter, kaldet validatorer, der lige præcis er oplært i at at sikkerhedsgodkende de forskellige gamle signal-systemer, som jernbanen stadig må trækkes med, mens pendlerne venter på, at det stærkt forsinkede nye signalprogram bliver rullet ud.

Blandt andet på Sydbanen. Ministeren kunne dog fortælle, at jernbaneleverandøren Atkins, hvor validatorerne på Sydbanen er ansat, groft havde undervurderet, hvor lang tid et sikringsarbejde på Næstved Station i påsken i år ville tage.

- Det viste sig at der skulle bruges fem gange så mange validatortimer på projektet, som man have budt ind med, fortalte Benny Engelbrecht.

Sporarbejdet på Sydbanen Sydbanen Ringsted-Nykøbing F. over Næstved og Vordingborg har siden 2017 været berørt af flere omfattende sporarbejder. Banen bliver »rettet ud« og dermed hurtigere, elektrificeret og udstyret med nyt signalprogram.

Alene i 2021 har også strækningerne Ringsted-Korsør, Høje Taastrup-København og Køge-Næstved samt Slagelse Station haft sporarbejde, der har påvirket togtrafikken.

Bedring på vej Ifølge Benny Engelbrecht er der dog lys forude.

Jernbanestyrelsen Banedanmark har fået oplært flere sikringseksperter, så den samlede gruppe af validatorer er vokset med 74 procent.

Ministeren forventer heller ikke, at de sporarbejder, der stadig udestår mellem landsbyen Mogenstrup syd for Næstved til Nykøbing F. frem til foråret 2022, vil blive ramt af yderligere forsinkelser.

- De indikationer, vi har nu er, at vi kan nøjes med den forlængede rejsetid, der er mellem Næstved og Lundby fra oktober og frem til foråret 2022, sagde ministeren, der i samme ombæring udtrykte håb om, at man kan undgå en gentagelse af de store forsinkelser, når der skal igangsættes sporarbejder andre steder i landet.

Gratis billetter som plaster? SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen forsøgte på samrådet at få udboret, om transportministeren vil indsætte flere togbusser under fremtidige sporarbejder og give sporarbejdsramte togrejsende et økonomisk plaster.

Et spørgsmål, som også transportordførerne fra Enhedslisten, Henning Hyllested, og De Konservative, Niels Flemming Hansen, forsøgte at få ministeren til at svare på.

Benny Engelbrecht ville gerne undersøge, om det vil give mening at indsætte flere togbusser.

Forventede sporarbejder på Sjælland i 2022 Ifølge Banedanmarks foreløbige planer for sporarbejde i 2022 venter der bl.a. sporarbejder på strækningen Høje Taastrup-København med 18 døgns totalspærring i juli-august samt i alt 14 uger med med færre tog end normalt.

Også Roskilde-Ringsted får tre uger med totalspærring i juli-august efterfulgt af i alt 11 uger med færre tog end normalt.

Slagelse-Korsør får 8 dages totalspærring i juli samt fem uger med færre tog end normalt.

Kilde: Bane.dk

Når det gjaldt priserne, henviste han til, at DSB allerede har givet ekstra rabatter for de sporarbejdsramte pendlere på dele af Sydbanen, ligesom DSB har indført nye typer af billet-rabatter til togpendlere, der i ly af coronaens perioder med hjemmearbejde, nu kun pendler til job 2-3 dage om ugen.

Direkte adspurgt, om der ikke skal mere til at for at holde på togpendlerne og få dem, der er skiftet toget ud med en bil, tilbage, sagde Benny Engelbrecht:

- Kan der i den kommende periode være behov for at se på yderligere tiltag, må vi (Folketingets partier og Tog-forligskredsene,red.) drøfte det.

SF's transportordfører Anne Valentina Berthelsen var efter samrådet ikke helt tilfreds med de svar, ministeren havde leveret:

- Det er godt, der er kommet flere validatorer. Men at man ikke forventer nye forsinkelser, det har vi hørt før. Så det er vigtigt, at vi holder ministeren, ministeriet og Banedanmark i ørerne på det her, siger hun til Sn.dk efter mødet.

Ifølge SF må ministeren finde en større pengepung frem, for at få de togrejsende, der er smuttet over i bilen, tilbage:

- Vi skal have flere afgange, tog til tiden, bedre komfort og et internet, der virker, så man kan arbejde. Der skal investeres mere i jernbanen, siger hun.