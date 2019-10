Et sygehus må ikke videre afvise patienter, der er henvist af egen læge til kræftpakkeforløb, lyder det fra Sundhedsminsiter Magnus Heunicke. Foto: Thomas Olsen.

Send til din ven. X Artiklen: Minister: Sygehuse må ikke afvise kræftpakke-patienter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister: Sygehuse må ikke afvise kræftpakke-patienter

Sjælland - 22. oktober 2019 kl. 16:36 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg har været sundhedsordfører i 12 år. Jeg har aldrig nogen sinde hørt om, at en eller anden papirlæge på et sygehus må sidde og afvise kvinder, der er blevet henvist til et kræftpakke-forløb af deres egen læge.

Læs også: Region Sjælland ændrer kræftprocedure efter fejl

Sådan lød det blandt andet fra en rystet Liselott Blixt, sundhedsordfører fra Dansk Folkeparti, da sundhedsminsiter Magnus Heunicke (S) i går var i samråd i Folketingets sundhedsudvalg om brystkræftskandalen fra Ringsted Sygehus.

Flere andre sundhedsordførere var ligesom DF-ordføreren undrende og fuldstændig uforstående over for, at mindst tre kvinder i sommer var blevet afvist af Ringsted Sygehus, blandt andet med henvisning til, at deres lægers henvisning ikke var udfyldt korrekt. Alle tre kvinder har efterfølgende fået konstateret brystkræft, og de har alle klaget over forløbet til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Sundhedsminister Magnus Heunicke var enige med sundedsordførerne i, at de tre kvinders forløb er helt uacceptabelt:

- En praktiserende læge er jo ikke ekspert i alt. Derfor er det vigtigt, at der sidder speciallæger på sygehusene, som kan se og vurdere en henvisning og symptomer og i nogen tilfælde måske sende patienter i kræftpakkeforløb, som ellers ikke var indstillet til det af deres læge. Men det er jo ikke det, der er tale om her, sagde Magnus Heunicke:

- Her er der blandt andet tale om, at man har afvist henvisningen uden at orientere lægen eller patienten. Det er meget, meget alvorligt, og noget, som jeg også har svært ved at forstå. Hvis der er noget, der ikke er udfyldt korrekt eller er uklart i henvisningen, så burde man jo have taget kontakt til lægen og tage en dialog om det, sagde Magnus Heunicke.

Region Sjælland meddelte forud for samrådet, at patienter, der er henvist til kræftpakke, fremover ryger direkte i pakkeforløb uden, at en specialfaglig løge først skal vurdere henvisningen. Praksissen er dog midlertidig, indtil man på nationalt plan har fået en helt fælles forståelse for, hvordan retningslinjerne skal være og forstås.

- Jeg synes, det er en klog beslutning Region Sjælland har taget, sagde Magnus Heunicke, der dog også har bedt Sundhedsstyrelsen gå ind i sagen og kigge på, om retningslinjerne for henvisninger er uklare eller skal skærpes.

relaterede artikler

DF har mistet tilliden til Region Sjælland 22. oktober 2019 kl. 11:18