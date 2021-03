Transportminister Benny Engelbrecht vil ikke give garantier eller løfter forud for kommende infrastruktur-forhandlinger. Men han ser store perspektiver i en tredje etape af Kalundborg-motorvejen og en opgradering af landevejen mellem Næstved-Rønnede til motorvej.

Minister: »Store perspektiver« i Kalundborg-motorvej og Næstved-Rønnede

For de sjællandske politikere, erhvervsliv og fagbevægelsen var formålet med mødet at præsentere de fælles sjællandske ønsker til vej- og tog-projekter, der skal findes penge til i de forestående forhandlinger om en ny infrastrukturplan. Men også, at man står sammen om hvilke projekter, der skal prioriteres først.