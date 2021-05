Miljøminister Lea Wermelin (S) er indkaldt til samråd i sagen om PFOS-sagen fra Korsør. Men nu nu vil hun bede miljøstyrelsen om at få landets kommuner i gang med at sikre, at der ikke kommer andre PFOS-forureninger. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Minister: Kommuner skal bremse PFOS

Sjælland - 03. maj 2021 kl. 10:48 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil nu have landets kommuner i gang med at sikre, at der ikke opstår andre PFOS-forureninger som den, der på det seneste er kommet for en dag på en gammel brandøvelsesplads i Korsør. Det fremgår af et svar fra ministeren til Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen (S).

Ifølge ministeren viser sagen, at der er »behov for at få overblik over problemet med PFOS fra brandøvelsespladser og undersøge mere bredt, om der er problemer med PFAS-forurening andre steder i landet«.

Hun vil defor bede »Miljøstyrelsen om at opfordre kommunerne til, at de iværksætter nødvendige tiltag for at sikre, at lignede situationer med PFAS-forureninger og udledninger ikke opstår fra andre brandøvelsespladser«, skriver ministeren i svaret til Rasmus Vestergaard Madsen.

Kort før nytår blev der fundet meget høje koncentrationer af PFOS i det lokale spildevand i Korsør. En forurening, der stammer fra en nærliggende brandskole, hvor man i årevis har brugt brandhæmmende skum, der har indeholdt PFOS. Siden er der målt meget høje koncentrationer PFOS i kalvekød fra området, som op imod 200 borgere kan have spist af.

Miljømyndighederne påpegede dog allerede i 2014, at der var PFOS-forureninger på op imod 27 brandskoler og øvelsespladser rundt om i landet, hvor der har været brugt brandskum med PFOS gennem årene.

PFOS har været forbudt i Danmark siden 2011 og ikke været brugt på brandskolen i Korsør siden 2008. Stoffet kan ikke nedbrydes i naturen.

Da stoffet blev fundet i kød fra køer, der havde græsset i området, viste det sig, at koncentrationerne var 63 gange over tolerencetærsklen for hvad et voksent menneske må indtage.