Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) varsler udspil, der skal bringe hjemløse tættere på en boig. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Minister: Hjemløse skal ikke vente halve og hele år på bolig

Sjælland - 12. juli 2021 kl. 06:57 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det kan ikke være rigtigt, at hjemløse, der er klar til at rykke i egen bolig, skal vente i halve og hele år på at få tag over hovedet.

Sådan lyder reaktionen fra Astrid Krag, social og ældre-minister(S), på en ny rapport fra Ankestyrelsen, der viser, at selv om syv ud af 10 hjemløse er klar til at rykke i egen bolig med den rette støtte, må de vente i månedsvis på en bolig.

- Vi må have en klar ambition om, at der ikke skal være nogen, der skal være hjemløse i et så rigt samfund som vores. Vi kan se, at der er mange, der drømmer om egen bolig, og vi har hjemløsestrategi, vi ved, virker. Alligevel kan vi se, at folk venter i måneder på en bolig, selv om strategien har kørt i over 10 år og vi har brugt 600 millioner kroner på den, siger Astrid Krag til Sn.dk

Hjemmet skal være omdrejningspunktet Hjemløsestrategien hedder Housing First.

Den går kort fortalt ud på, at man først forsøge at skaffe en bolig til den hjemløse, som så bliver holdepunktet for den udsatte borger, mens vedkommende får støtte. Men der er stor mangel på de rette boliger til de hjemløse. Især almene boliger, der er til at betale på en overførselsindkomst.

Problemet er blandt andet, at det er svært for boligselskaberne at få økonomien til at hænge sammen, hvis man skal bygge nye, billige boliger. Samtidig er det mere fordelagtigt for de almene boligselskaber at slå små lejligheder til færre større:

- Det er bare et af flere eksempler på, at de økonomiske incitamenter omkring de hjemløse er skruet uhensigtsmæssigt sammen. Vi har derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af Social- og Ældre-ministeriet og så Bolig- og Indenrigsministeriet, der vil komme med et ambitiøst udspil efter sommerferien, siger Astrid Krag, der dog ikke vil fortælle konkret, hvad udspillet indeholder:

- Det bliver et udspil, der både adresserer boligsituationen, lovgivningen og de økonomiske strukturer. Og samtidig vil udspillet gå efter at sikre, at den sociale indsats sikrer, at de hjemløse kan komme i egne boliger, men også at de derefter kan blive der, siger Astrid Krag.

