Ifølge transportminister Benny Engelbrecht er regeringen klar til at hjælpe nødstedte trafikselskaber med deres tab under coronakrisen. Alene Movia står til et tab på knap 790 millioner kroner. Foto: Allan Nørregaard.

Send til din ven. X Artiklen: Minister: Hjælp på vej til pressede trafikselskaber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Minister: Hjælp på vej til pressede trafikselskaber

Sjælland - 26. maj 2020 kl. 18:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De nødstedte regionale trafikselskaber kommer til at få en håndsrækning fra S-regeringen.

Det forsikrer transportminister Benny Engelbrecht (S) som reaktion på Sn.dk's historie om, trafikselskabet Movia står med et corona-tab på knap 800 millioner kroner. En regning, som Movias ejere - 46 kommuner og to regioner i Østdanmark, i stort omfang ikke vil være i stand ti at betale:

- Regeringen har i aftaler af 26. marts med hhv. Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner tilkendegivet at ville sikre, at de nødvendige ressourcer til at finansiere indsatser i 2020 i forhold til COVID-19 er til stede. Den aftale står vi naturligvis ved, lyder det fra transportministeren, der fortsætter:

- Lige nu er regeringen sammen med KL og Danske Regioner ved at se på, hvordan dette konkret skal udmøntes, tilføjer han.

Præcis hvordan hjælpen kommer til at se ud, udbyber ministeren ikke. uklart. Men regioner og kommuner har håbet på enten en hjælpepakke eller en ekstra pose penge ved de årlige økonomiforhandlinger med regeringen. Og noget tyder alts¨å på, at det er i sidstnævnte afdeling, at kommunerne og regionerne skal spejde efter hjælp.