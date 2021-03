De danske biavlere er voldsomt presset af billig udenlandsk honning. Erhvervsbiavlerne omsætter for cirka 60 millioner kroner årligt, men biernes bestøvning af frugtavleres og landmænds bær, frugter og afgrøder anslås at have en værdi af en milliard kroner årligt. Foto: Jens Wollesen.

Minister: Forbrugere skal ikke snydes til at købe udenlandsk honning

Bi-krise: Fødevareminister Rasmus Prehn vil kæmpe for, at EU's regler for mærkning af honning bliver klarere og mindre forvirrende for forbrugerne. Biavlere: Positivt ministeren rykker, men det er ved at være for sent.

Det mener fødevareminister Rasmus Prehn (S), der vil kæmpe for at få strammet op på EU's mærkningsregler for honning, når reglerne skal opdateres i løbet af i år eller i 2022.

De nuværende regler har fået kritik for at være uklare og i værste tilfælde vildlede forbrugerne.

Det fik tidligere Fødevareminister Mogens Jensen til at igangsætte en undersøgelse af, om der kunne laves særlige danske mærkningsregler.

Men den idé afviser Rasmus Prehn.

- Jeg mener, vi er bedst tjent med fælles EU-regler på området. Nationale regler vil alt andet lige kun gælde dansk honning, der er tappet i Danmark. Men reglerne vil ikke kunne gælde honning fra andre lande. Det vil skabe et marked, der er meget lidt gennemskueligt, sagde Rasmus Prehn på et samråd om de danske biavleres konkurrencesituation onsdag.

Ministeren har dog alligevel skærpet sit synspunkt på, hvordan han mener, EU-reglerne skal skrues sammen:

- Jeg er enig i, at man skal kunne se oprindelseslandet eller de oprindelseslandene som honningen kommer fra. Det er noget, Danmark vil rejse i EU, når EU's regler skal revideres. Det sker enten i år eller i 2022. Vi vil presse på for, at det sker hurtigst muligt, tilføjede Rasmus Prehn på samrådet, der var indkaldt af Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen.

Venstre-ordføreren var tilfreds med ministerens udmelding på samrådet, mens Enhedslistens fødevareordfører Søren Egge Rasmussen, ikke var tilfreds efter samrådet.

- Ville vi stille os tilfredse med, at der blot stod fransk vin eller spank vin, når vi køber det nede i supermarkedet? Det ville vi næppe. Og jeg mener sådan set, de samme regler bør gælde for honning, siger han.

Danmarks Biavlerforening er positive over for, at fødevareministeren nu vil kæmpe i EU for, det præcist skal fremgå på honningen, hvilke lande den kommer fra.

- Det er positivt, at ministeren har fokus på, at der er nødt til at ske noget. Men det er altså stadig vores vurdering, at der er nødt til at ske noget nu, da vi har biavlerne, som allerede er i gang med at lukke, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.