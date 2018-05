Ifølge Brian Mikkelsen vil det nye erhvervshus i Sorø sikre, at alle dele af regionens erhvervsliv får bedre muligheder for at udvikle sig. Billedet her stammer fra det nuværende Væksthus Sjælland. Foto: Jens Wollesen.

Minister: Erhvervsfremme-reform gavner hele SJælland

Reformen betyder et farvel til de fem regionale væksthuse, der blier erstattet af syv nye erhvervshuse samt fem underfilialer. To af erhvervshusene skal ligge i henholdsvis i Vordingborg og Sorø.

- De nye erhvervshuse bliver bredere kompetencecentre end de nuværende væksthuse, der kun fokuserer på vækstvirksomheder. At vi lægger to huse i region Sjælland skyldes, at vi kan se, at det halter for erhvervslivet nogle steder. Vi skal have hele Sjælland med, siger Brian Mikkelsen til sn.dk.