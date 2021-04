Ring 5 var tænkt til blandt andet at aflaste de overbelastede ringveje tæt på København og binde det østlige Sjælland bedre sammen fra nord til syd. Foto: Kenn Thomsen

Minister: Derfor har vi droppet Ring 5

Til stor jubel fra naboer, lokale borgmestre og Folketingspolitikere har regeringen ikke Ring 5 med i sit transportudspil. Transportminister Benny Engelbrecht (S) forklarer her hvorfor.

- Vi har lyttet til de politiske partier på Christiansborg, inden vi lavede det her udspil. Og når man lytter til dem, så er der ikke ligefrem udtalt begejstring for projektet Ring 5, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) til Sn.dk.

Motorvejsforbindelsen, der dels er tænkt som en aflastning af de overbelastede ringveje tættere på København og dels skulle binde det østlige Sjælland bedre sammen fra nord til syd - og bringe Tyskland og Sverige tættere sammen - er stærkt upopulær på Christiansborg. En lang række partier stod sidste år bag et beslutningsforslag, der skulle ophæve de årtier gamle arealreservationer i Ring 5-korridoren, der går fra Køge over Roskilde-området til Helsingør i Nord.

Men forslaget faldt, da både Venstre og Socialdemokratiet vil afvente en forundersøgelse af behovet for Ring 5 og hvilke andre veje, der alternativt kan udvides i stedet for derigennem at lette trængselspresset.