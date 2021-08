Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge har sammen med sygehusene i Holbæk, Slagelse, Næstved og Nykøbing F. haft et mindreforbrug på 171 millioner i 2021. Da pengene ikke må overføres til næste års budget, har politikerne pludselig fået en million-gave, de ikke havde regnet med. Men som også skal afsættes til initaitiver i huj og hast. Foto: Jørgen. C. Jørgensen.

Mindreforbrug: Sygehuse får 170 millioner ekstra i år

Sjælland - 23. august 2021 kl. 10:43 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Flere midler til at få flere kræftpatienter behandlet til tiden En hovedrengøring af de sjællandske sygehuse. Og så en ordentlig pose penge til nye vinduer, tag og andet vedligehold af slidte sygehusbygninger.

Sådan lyder ønskesedlen fra flere politikere i Region Sjællands regionsråd og fra regionens administration efter det har vist sig, at regionen står til at komme ud af 2021 med et mindreforbrug på cirka 200 millioner kroner. Heraf 171 millioner kroner på sundhedsområdet.

Mindreforbruget er på dagsordenen for et regionsrådsmøde mandag aften. Og her er der lagt op til, at afsætte 10 millioner til at sikre hurtigere behandling og udredning af hjerte- og kræftpatienter. Region Sjælland er den region, hvor færrest kræftpatienter får behandling inden for udrednings- og behandlingsgarantierne på kræftområdet.

- Vi har nogle udfordringer på det her område, som penge ikke kan løse alene. Blandt andet udfordringer med at rekruttere personale. Men pengene giver muligheder for at sætte nogle initiativer i gang, der kan bidrage til at løse de her problemer, siger Annemarie Knigge, formand for Region Sjællands sygehusudvalg.

Hun fremlægger på regionsrådsmødet en 8-punktsplan for kræftområdet, som et enigt sygehusudvalg og et enigt forretningsudvalg står bag.

- Planen lægger blandt andet op til vi får efteruddannet vores personale og gennemgået vores processer og arbejdsgange, for at se om og hvor vi kan optimere. Jeg mener, det må være målet, at vi får nedbragt behandlingstiderne, så vi som minimum når ned på landsgennemsnittet, og gerne mere, siger Annemarie Knigge.

Blandt de øvrige ønsker er blandt andet at der afsættes 10 millioner til en ordentlig omgang ekstrarengøring af regionens sygehuse.

Ifølge Venstres politiske leder i regionsrådet Jacob Jensen har den meget ekstra fokus på hygiejne og afspritning under coronaen vist, hvor vigtigt det er med god hygiejne på sygehusene.

- Helt lavpraktisk foreslår vi en god gang ekstra hovedrengøring, så nullermænd, støv og bakterier - også ude i krogene - bliver fjernet. Særligt på de afdelinger, hvor patienterne er særligt sårbare over for infektioner, siger Jacob Jensen.

Radikale sure

I oplægget til, hvordan de 171 millioner kroner på sundhedsområdet skal bruges, er der afsat 80 millioner til renovering og vedligeholdelse på regionens sygehuse.

Det sker efter forslag fra regionens administration, der overordnet set har forslag til, hvordan mindreforbruget kan bruges, for 128 millioner kroner.

Politikerne har tilsammenligning forslag med for 40 millioner på sundhedsområdet.

Det er De Radikales gruppeformand i regionsrådet, Anne Møller Ronex, mildest talt ikke begejstret over.

- Jeg har ikke noet imod at bruge 80 millioner på renoveringer, hvis det giver klimaforbedringer og energibesparelser på vores sygehuse. Men det kan simpelthen ikke passe, at man lige pludselig finder et mindreforbrug på 200 millioner, som så skal køres igennem uden en politisk prioritering eller påvirkning af, hvordan pengene skal bruges. Det er ikke en rimelig forvaltning af vores midler, siger hun.