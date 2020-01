Pensionisterne får lov til at beholde de billige tre-måneders kort til busser og tog lidt endnu. Trafikselskaberne lægger ny plan for at indføre ensartede priser for pensionister på Sjælland og øer.

Mimrekort overlever foreløbig

Sjælland - 21. januar 2020 kl. 10:42 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Presset fra vrede pensionister, Ældre Sagen og politikere har fået DOT (Movia, DSB og Metro) til at slå bak. Pensionistrabatter på Sjælland og øer skal ændres gradvist.

Mimrekortet bliver ikke afskaffet til sommer. Det ville have givet især pensionister i hovedstadsområdet og Nordsjælland meget store prisstigninger.

Trafikselskaberne slog bak godt tyve minutter før, Folketingets transportudvalg tirsdag skulle mødes for at debattere den udskældte ændring af pensionistrabatterne til bus, tog og metro.

I stedet vil DOT udarbejde en anden model. Den skal stadig gå efter, at pensionistrabatten skal gavne alle sjællandske pensionister, der kører med offentlig trafik, men vil samtidig tage hensyn til kritikken af de voldsomme prisstigninger for de pensionister, som bruger bus, tog og metro mest.

Hans Kristian Skibby (DF) er glad for udmeldingen, men han er frustreret over timingen:

- Det er typisk, at pressemeddelelsen kommer lige inden et møde om samme emne. Det er givet ministeren (transportminister Benny Engelbrecht, red.), som har planlagt det. Det er obstruktion af den offentlige debat og den åbenhed, vi ønsker, siger DF's transportordfører, der har fået flere hundrede mail fra bekymrede pensionister:

- Det er selvfølgelig vigtigt, at der ikke kommer voldsomme prisstigninger på en gang. Men det er faktisk endnu vigtigere, at papkortet består. Ældre skal ikke være tvunget til at bippe ind og bippe ud. De skal fortsat have muligheden for at købe et kort til den offentlige trafik i brugsen eller i 7Eleven på stationen.

SF's transportordfører Anne Valentina Bertelsen hilser det også velkomment, at trafiksselskaberne vil udvikle en anden model for ensartede pensionistrabatter i hele Takst Sjælland-området (Sjælland, Møn, Lolland og Falster).

- De 30 procent, som rejser allermest, ville have holdt uforholdsmæssigt hårdt for. Det er ikke rimeligt. Men den ny model skal sørge for, at også pensionisterne uden for det gamle HT-område får noget ud af pensionistrabatterne, siger Anne Valentina Bertelsen.

Enhedslistens Henning Hyllested roser Ældre Sagen og alle andre, der har kæmpet for at få lov at beholde det tre-måneders pensionistkort.

- Det er gået op for DOT, at de ikke bare kunne melde sådan ud uden at inddrage passagerne, Ældre Sagen eller nogen overhovedet. Hvis det bliver voldsomt dyrere for dem, der bruger den kollektive trafik mest, svarer det jo til at fodre hunden med dens egen hale, siger Henning Hyllested.

På nuværende tidspunkt koster et mimrekort 569 kr. i kvartalet, hvis man er pensionist og bor i Nordsjælland og hovedstadsområdet (ud til Roskilde og Stevns). Pensionister i Vest- og Sydsjælland betaler 840 kr. Kortet krydser ikke de gamle takstgrænser - dvs. man kan fx ikke rejse med mimrekort mellem Ringsted-Roskilde, Tølløse-Roskilde, Karise-Køge.