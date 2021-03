Et samlet regionsråd har afsat 71,5 millioner kroner til at få has på de ventelister, der er skabt af coronakrisen. Der kommer også flere penge til kræftindsats og gavekort til regionens ansatte på 1000 kroner. Kræftbehandlingen i Region Sjælland får et økonomisk boost, der blandt andet skal gå til at hive behandlingen af lungekræft op på niveau. Her Næstved Sygehus. Foto: Jan Jensen

Millioner vælter ud til ventelister, kræftbehanding og corona-gaver

Sjælland - 24. marts 2021 kl. 12:00 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Cirka 27.000 behandlinger og operationer af patienter er blevet sat på pause under den seneste Corona-bølge. Men nu lysner det, og det har fået regionsrådet til at afsætte over over 110 millioner kroner til at få nedbragt sygehusenes ventelister og bedre kræftbehandling. Og så er der også afsat penge til en corona-gave til regionens over 15.000 ansatte.

Det fremgår af en aftale, som alle partier i regionsrådet - Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre - står bag.

Den største klump - 71,5 millioner kroner - skal gå til at få behandlet alle de patienter, som fik udsat operationer og behandlinger, da anden coronabølge ramte, patientgarantierne blev suspenderet, og antallet af Covid-19-indlagte steg til næsten 1000 på landets sygehuse.

Nu er antallet af patienter faldet, og patientrettighederne er genindført.

- Det har været vigtigst for os, for selv om regionen næsten nåede i mål med ventelisterne inden nytår (fra første bølge corona, red.), er der mange patienter, der igen er blevet udsat, og det er tid til, at vi koncentrerer os om andre sygdomme, siger Jacob Jensen (V).

Forventer bedring inden sommer Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) glæder sig også over aftalen. Med mindre der kommer en tredje coronabølge, forventer han, at sygehusene vil have nedbragt ventelisterne inden sommer.

- Vi har haft flere indlagte under anden bølge end under første bølge i 2020, hvor vi måtte udskyde cirka 60.000 aftaler med patienterne. Vores ansatte har ydet en fantastisk indsats, og vi har været bedre forberedt på anden bølge. Nu handler det om at få indhentet det udsatte, for folk går og venter på behandling, siger han.

Patienterne skal både behandles på sygehusenes egne afdelinger, regionens garantiklinik og på privathospitaler, til ventelisterne er væk. De penge lægger regionen så at sige ud, for Folketinget har lovet at kompensere regionerne for de afledte effekter af Covid-19.

Bedre kræftbehandling Region Sjælland har selv fundet yderligere lige over 40 millioner kroner, der kan bruges i år.

De bliver blandt andet brugt på at sikre, at kræftbehandlingen forbedres.

- Vi ved på lungekræftområdet, at Region Sjælland har lav overlevelse. Vi kan måske lære af Region Nordjylland, der klarer sig bedst. Her henvises patienterne hurtigere fra de praktiserende læger, siger Jacob Jensen.

Den lange ventetid på høreapparat ved ukompliceret høretab skal også nedbringes. Partierne har afsat penge svarende til, at 560 ekstra borgere kan komme til.

Ansatte belønnes Regionens ansatte får også et kontant klap på skulderen for indsatsen under coronakrisen. Politikerne har afsat 20 millioner kroner til at sikre, at alle ansatte får et gavekort på 1000 kroner, der kan bruges på restauranter i regionen.

- Det er en erkendtlighed for den fantastiske indsats, som vores medarbejdere har ydet. Samtidig vil vi gerne sikre, at pengene understøtter en genåbning af vores erhvervsliv i vores egen region, siger Heino Knudsen.