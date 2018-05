Millioner til lokale sundhedshuse: Har din kommune fået støtte?

- For patienterne betyder læge - og sundhedshusene, at der bliver kortere vej til deres behandling. For det giver jo ikke mening, at en ældre patient med KOL skal ud på en lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen i stedet for kan foregå på et lokalt sundhedshus, der ligger langt tættere på patientens hjem, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en pressemeddelelse.