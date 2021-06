Millioner skal få udsatte ud i naturen

Corona-krisen har fået rigtig mange danskere til at søge ud i naturen. Og undersøgelser viser, at 9 ud af 10 vil fortsætte med at dyrke friluftsliv, selv om samfundet åbner igen.

Friluftsliv kan rykke ved det billede. Særligt når det handler om at bekæmpe ensomhed, angst, stress og mental mistrivsel, har friluftsaktiviteter i foreninger og andre fællesskaber et potentiale for at forbedre livskvaliteten for de udsatte ældre og unge. Friluftsrådet har derfor afsat 10 millioner kroner af Udlodningsmidler til Friluftsliv til projekter, hvor civilsamfundsorganisationer bruger friluftsliv til at styrke udsatte gruppers trivsel gennem meningsfulde fællesskaber.