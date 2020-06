Landets fem regioner har ansvaret for at rydde op efter fortidens forureninger, herunder trusler mod grundvandet. Opgaven med at opspore og bremse forureninger, der truer vandmiljøet som vandløbet her, er ny og ikke finansieret. Det er her, de 65 nye millioner kroner fra regeringen kommer ind i billedet. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Million-indsprøjtning skal opspore forurening

- Mange af vores jordforureninger hører til fortidens synder. Regionerne har en stor opgave med både at kortlægge og oprense forureninger i forhold til risiko for vores sundhed, miljø og grundvand. Derfor er jeg glad for, at vi nu afsætter ekstra penge til at blive klogere på netop de forureninger, der truer vores vandmiljø. Det er en afgørende forudsætning for at få ryddet op, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.