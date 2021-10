Roskilde Festival mærker tydeligt konsekvensen af nu to aflyste festivaler i streg. Kun loyale billetkøbere holder festivalen økonomisk oven vande. Foto: Thomas Olsen

Milliardtab i musikbranchen

06. oktober 2021

Selvom musikbranchen omsatte for knap 6,3 milliarder kroner i 2020 venter et stort genopbygningsarbejde i dansk musik oven på en tid med nedlukning og restriktioner. Det er en af konklusionerne i rapporten Dansk Musikomsætning, som Dansk Live, IFPI, Koda, MXD, Gramex, Musikforlæggerne og Dansk Erhverv sendte på gaden onsdag i samarbejde med Rambøll. Den samlede branche oplevede i 2020 en nedgang i omsætningen på hele 35 procent som følge af nedlukninger og restriktioner i forbindelse med corona. Det gør musikbranchen til en af de hårdest ramte brancher i Danmark.

Koncertdelen af branchen har været særligt hårdt ramt med en nedgang på 52 procent i omsætningen sammenlignet med 2019. Men heller ikke den indspillede musik har kunnet undgå en mavepuster.

For koncert- og festivalarrangører har nedlukning og restriktioner især påvirket billetomsætningen, der i 2020 faldt med 65 procent sammenlignet med 2019. Hos de danske spillesteder faldt billetomsætningen med 51 procent sammenlignet med året før, mens festivalerne mistede hele 97 procent af deres billetomsætning i 2020.

- Den lave billetomsætning viser tydeligt, at 2020 på mange måder var et rædselsår for dansk musik. Selvfølgelig påvirker det i høj grad arrangørerne, men det har spredt ringe til den øvrige del af musiklivet - herunder artister, sangskrivere og producenter, siger Esben Marcher, Sekretariatschef i Dansk Live.

På Sjælland genkender man billedet For de lokaltforankrede spillesteder og festivaler, som eksempelvis Roskilde Festival, har nedlukninger og restriktioner haft store konsekvenser, og det vil tage tid og opbakning at få gang i aktiviteter og den gode udvikling, som herskede inden coronapandemien.

- Den enorme opbakning fra billetkøbere og deres fastholdelse af billetterne over to aflyste festivaler er hovedårsagen til, at vi fortsat eksisterer som festival. Krisen er langt fra overstået. Vi har skåret fuldt ind til benet for at begrænse vores tab, og vi mangler fortsat svar på kompensationsansøgninger, mens vi samtidig er i gang med planlægningen af næste års festival. Festivalerne har stadig brug for hjælp og investeringer, så vi kan genopbygge den unikke festivalkultur og bidrage økonomisk og kulturelt til musik- og foreningslivet i hele Danmark, siger Roskilde Festivals administrerende direktør Signe Lopdrup.

Selvom indtægterne fra streaming fortsætter med at vokse markant fra 2019 til 2020, oplever den indspillede musik alligevel et fald på fire procent. Det skyldes blandt andet, at de penge, som sangskrivere, artister og musikselskaber modtager, når der spilles musik på hoteller, natklubber, restauranter, frisører og fitnesscentre, er udeblevet i forbindelse med nedlukning under corona.

Dansk Erhverv vil åbne "krigskassen" Publikum er atter på vej tilbage til landets scener, og restauranter og natklubber er åbnet igen, men den danske musikbranche befinder sig fortsat i en skrøbelig økonomisk situation oven på corona. Derfor er det helt afgørende, at politikerne prioriterer midler til, at musikbranchen kan komme ordentligt på fode igen.

- Den danske musikbranche er kendetegnet ved at være et sammenhængende økosystem, hvor udsving i den ene del af branchen også mærkes i andre dele af branchen. Vi kender ikke endnu det fulde omfang af konsekvenserne for musikbranchen, men det er helt tydeligt, at særligt festivaler og hele livedelen, herunder ikke mindst musikeksporten, har lidt gevaldigt under nedlukning og restriktioner. Derfor er der behov for fokus på en god genstart, og her bør en del af midlerne i regeringens såkaldte 'krigskasse' prioriteres til musikbranchen. Det har både konsekvenser for eksporten på området og for hele fødekæden, og det er vigtigt, at skaderne ikke bliver større, end de behøver at være, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

