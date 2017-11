Smed 2.600 ton miljøskadende byggeaffald rundt på Sjælland

To mænd straffes med henholdsvis tre år og tre år og ni måneders fængsel for at have smidt tonsvis af byggeaffald på rastepladser, parkeringspladser og en række grunde på Sjælland.

35-årige Wisam Rabeh, som anses for at være bagmanden i sagen, får den hårdeste dom på tre år og ni måneders fængsel, mens 43-årige Husam Ahmed Mustafa Al-Kanani får tre års fængsel.

I 2014 stod de to mænd i spidsen for at skade miljøet med de 2.600 ton byggeaffald, som blev dumpet. De to mænd havde oprettet selskaber, hvor private personer kunne henvende sig, hvis de ville have revet et hus ned.

Wisam Rabeh og Husam Ahmed Mustafa Al-Kanani sørgede for, at husene blev revet ned og instruerede to chauffører i at køre affaldet væk og smide det tilfældige steder.