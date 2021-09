Ifølge Miljøstyrelsen fik man i første omgangindtryk af, at sporrenoveringen var en "let sag" ift miljøvurderinger. Men det billede holdt ikke ved nærmere eftersyn, lyder det fra kontorchef i Styrelsen. Foto: Henrik Fisker

Miljøstyrelsen: Østbane- forsinkelse ikke vores skyld

Sjælland - 10. september 2021 kl. 08:51 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det har i den grad vakt undren og frustration blandt pendlere og politikere, at den længe ventede renovering af Østbanens nedslidte skinner nu bliver forsinket månedsvis - måske 1-2 år - på grund af miljøkrav.

For hvordan kan en renovering af en allerede eksisterende jernbane blive mødt af nye krav fra Miljøstyrelsen om miljø-screeninger og muligvis en fuld VVM-undersøgelse? Sådan har det lydt fra både regionsrådets forretningsudvalg, regionsrådsformand Heino Knudsen (S) og Venstres Jacob Jensen, der har bebudet, at de vil tage sagen op med både transport- og miljø-ministeren.

Men kritikken rammer forbi mål, lyder det nu fra Miljøstyrelsen.

- At sige, at vi Miljøstyrelsen har forsinket projektet, fordi vi er langsommelige eller stiller nye miljøkrav, er slet ikke rimeligt, siger kontorchef Niels Bjørkbom.

Styrelse: Standardkrav ikke opfyldt Der er ifølge kontorchefen tale om »standardkrav« til en miljøscreening, som ikke er opfyldt.

Derfor er der snarere tale om, at trafikselskaberne Movia og Lokaltog, der sammen med deres rådgiver har skullet stå for miljøvurderingerne, har undervurderet opgavens omfang.

- Hvis vi tog det, der er kommet, for gode varer, så risikerer man at tabe en klagesag i Natur- og Miljøklagenævnet, siger Niels Bjørkbom.

Fik indtryk af Østbanen var "en let sag", men så... Niels Bjørkbom påpeger, at renoveringen af Østbanen ikke »bare« er en skinnerenovering.

Eksempelvis påvirker projektet to stationer ret voldsomt. En station, Rødvig Station, skal flyttes, mens en anden, Faxe Syd Station skal udvides til en såkaldt krydsningsstation. Derudover skal skråningerne op til jernbanen udvides, så de opfylder nye sikkerhedskrav, og så skal der inddrages helt nye arealer til midlertidige arbejdspladser for sporarbejderne.

- Da vi første gang hørte om projektet, troede jeg, at der så at sige var tale om en let sag. Men arbejdet er jo langt mere omfattende. Det kræver altså nogle ordentlige projektbeskrivelser, og derfor har vi bedt om mere materiale. Miljøstyrelsen skal jo kunne stå på mål for vores afgørelse i en eventuel klagesag, siger Niels Bjørkbom, der understreger, at styrelsen ikke ønsker en fuld VVM-undersøgelse, hvis det kan undgås.

- Langt de fleste miljøscreeninger ender jo ud i, at vi ikke kræver en egentlig VVM-undersøgelse. Men for at kunne afgøre det, er vi jo nødt til at vide, præcist hvad det er for et projekt, vi har med at gøre, siger han.

Små, truede dyr truer sender bygge-projekter af sporet Styrelsen har for nylig fået en miljøvurdering underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet.

I sagen om gasledningsprojektet Baltic Pipe havde man ikke undersøgt påvirkningen af hassel- og birkemus godt nok og sikret dem tilstrækkelig beskyttelse under arbejdet.

I tilfældet Østbanen er det uafklaret om sporarbejdet kommer til at påvirke markfirben i området.

Markfirben som det her kan blive ramt af sporrenoveringsarbejdet. Tidligere har vandsalamandere og markmus bremset Amager Fælled- og Baltic Pipe-projektet. Foto: Vejdirektoratet.

I det materiale, som trafikselskaberne og deres rådgivere har sendt ind til Miljøstyrelsen har de ifølge Niels Bjørkbom slet ikke beskrevet projektets mulige påvirkning af markfirben og andre udsatte dyrearter, også kaldet bilag IV- arter.

- Hvis man antager, at spor- arbejdet kommer til at påvirke markfirben i området, så er det ikke nok at skrive det. Man skal også kunne redegøre for, at der ikke er tale om en negativ påvirkning, hvis man skal undgå miljøvurdering (en VVM-undersøgelse). Det er det, vi efterspørger, siger han.

Netop sagen fra Baltic Pipe, men også en lignende sag fra Amager Fælled, hvor manglende fokus på vandsalamandere i Københavns Kommunes godkendelse af projektet fik Natur- og Miljøklagenævnet til at vende tommelfingeren nedad, har skærpet Miljøstyrelsens fokus på sjældne dyr.

Men Niels Bjørkbom afviser, at de to sager er det, der nu rammer Østbane-projektet:

- Vi har større fokus på det, end tidligere. Men det er ikke derfor, vi siger, at det indsendte materiale er mangelfuldt. Problemet er, at de beskrivelser, der er indsendt om projektet og miljøpåvirkningen, som sådan er mangelfulde og ikke er fyldestgørende nok, siger kontorchefen.

