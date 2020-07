et færdigt Minivådområde, der renser drænvand fra landmandens marker for kvælstof, inden vandet ledes videre ud i vandløb eller søer. Foto: Foto: Seges.

Miljø: Landmænd halser efter mål i landbrugspakke

Sjælland - 07. juli 2020 kl. 07:03 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stadig flere sjællandske landmænd har fået øjnene op for at etablere små vådområder, der kan rense vandet fra deres marker for kvælstof og fosfor, inden det render ud i vandmiljøet.

Om lidt over en måneds tid udløber landmændenes frist for at søge om statsstøtte til at etablere såkaldte minivådområder. Og Mikael Kirkehoff Samsøe, vådområde-konsulent hos den sjællandsk landborådgivning VKST, vurderer, at han og hans kolleger sender 40-45 ansøgninger ind på vegne af landmændene på Sjælland, Lolland og Falster.

- Vi har rigtig travlt lige nu. Inden vi kan sende selve ansøgningen til en minivådområde ind, skal vi søge ansøge om flere andre tilladelser hos forskellige myndigheder. Så det er et stort arbejde, fortæller han til Sn.dk

Det handler sagen om - kort fortalt: I Landbrugspakken fra 2015 forpligtede man landbruget på at oprette minivådområder, rejse skove og udtage lavbundsjorde af landbrugsproduktion inden udgangen af 2021.

Sammen med landets kommuner, der skulle anlægge større vådområder skulle udledningen af kvælstof reduceres med 2450 tons årligt, heraf skal minivådområderne levere 900 tons.

I skrivende stund er der

godkendt minivådområder, der vil reducere udledningen med knap 157 tons. Langt størstedelen er dog ikke realiseret endnu.

I 2018 ansøgte 40 landmænd om støtte til minivådområder.

I 2019 var der 338 ansøgninger.

Fødevareminister Mogens Jensen har i 2020 forlænget ansøgningsperioden, der normalt slutter 1.april, til 11.august. Langt fra mål Men trods den store interesse, skal der helst endnu flere landmænd på banen.

Landmændene er nemlig et godt stykke væk fra de miljø-mål, de har forpligtet sig på at indri i forlængelse af den tidligere regerings Landbrugspakke fra 2015:

Målet er, at landmændene inden slutningen af 2021 skal have etableret minivådområder nok til at reducere deres årlige udledning af kvælstof til vandmiljøet med 900 tons.

Ifølge de seneste tal fra Miljøstyrelsen er der indtil nu anlagt minivådområder, der reducerer kvælstofudledningen med 1,5 tons årligt.

Lægger man minivådområder, som er godkendt men ikke færdige endnu, oven i, når landbruget op på 155,5 tons. Det er 17,5 procent af det, der skal nås.

Videncenter: Landmænd er ramt af bøvl og benspænd Hos landbrugets videncenter Seges oplever projektleder Irene Wiborg, at mange landmænd rigtig gerne vil etablere minivådområder.

- Men deres vej til målet har været brolagt med bøvl og benspænd fra myndighedernes side af, siger hun til Sn.dk

Irene Wiborg fortæller, at der på den ene side har været bøvl med de it-systemer, der skulle håndtere ansøgningerne. På den anden side oplever mange landmænd, at myndighederne har alle mulige forbehold over for de enkelte projekter.

- Så ligger det for tæt på strandbeskyttelseslinjen eller for tæt på en flyveplads. Vi savner, at der var større velvillighed over for de her projekter hos myndighederne og at de siger klart og tydeligt, at det her er noget, vi som samfund prioriterer højt, siger Irene Wiborg.

Et vigtigt benspænd dog fjernet Der er dog også benspænd, der er blevet ryddet af vejen.

I december lavede fødevareminister Mogens Jensen (S) om på den endelige kontrol af minivådområderne. Den havde hidtil været skruet sammen på en måde, så risikoen for at dumpe var så stor, at mange landmænd lagde deres minivådområde-projekter i mølpose.

Den ændring har ifølge Mikael Kirkhoff Samsøe fra VKST været »altafgørende« for, at flere landmænd nu for alvor kaster sig ud i minivådområdeprojekter.

Blandt dem Esben Clausen fra Tybjerg mellem Haslev, Ringsted og Næstved, der i artiklen her fortæller historien om sit minivådområde, der nu er færdiggjort og godkendt efter tre års tilløb.

Landmand Esben Clausen har efter tre års tilløb fået etableret og godkendt sit vådområde på hans gård, der ligger ved landsbyen Tybjerg mellem Haslev, Ringsted og Næstved. Undervejs var han tæt på at opgive, men så blev reglerne ændret, og projektet gennemført. Foto: Jens Wollesen.