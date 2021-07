Mikroforskerne sender ikke Spørge-Jørgen i seng

Se billedserie Nu bliver de 4-6-årige også en del af Mikroforskerne, der går på opdagelse og søger svar på alt det, der undrer dem i naturen. Foto: Lenette Schunck/Naturvejledning Danmark

Sjælland - 08. juli 2021 kl. 10:00 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Børn er af natur nysgerrige, og nu får endnu flere børn mulighed for at dyrke netop nysgerrigheden i naturen, når de efter sommerferien giver sig i kast med Naturvejledning Danmarks projekt »Krible Krable - flere små forskere i naturen«.

Grundet sidste års succes med den såkaldte mikroforskermetode for 0.-3. klassetrin, udvides den i år til at omfatte også de 4-6-årige i dagsinstitutionerne.

Foreløbig er over 1.200 børn fra børnehaver og skoler bredt fordelt på hele Sjælland tilmeldt projektet, der desuden har to sideløbende konkurrencer, hvor børnene i enten rapport- eller billedform præsenterer resultaterne af deres indledende undren og efterfølgende undersøgelser.

Her har de søgt svar på spørgsmål såsom »Hvorfor kan snegle kravle lodret op uden at falde ned?« eller »Hvordan flyver en mariehøne?«.

Mikroforskermetoden er udviklet af Norges Forskningsråd.

Herhjemme er mikroforskerne en del af Naturvejledning Danmarks projekt »Krible krable – flere små forskere i naturen«.

Som en del af projektet er der i efteråret koblet en naturvidenskabelig børnekonkurrence til Mikroforskerne både for dagtilbud og for indskoling. Årets Mikroforskere kåres af en jury i november.

Målgruppen spænder fra de 4-6-årige i dagtilbud til skoleelever i 0.-3. klasse.

Mikroforskerprojektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. - Der kommer løbende tilmeldinger, og vi regner med et stort rykind efter sommerferien, siger Kari Hald, der er projektleder for Mikroforskerne.

Farvel til fejlfinding Hun fortæller, at der sidste år var 100 tilmeldte til projektets konkurrence, men på grund af efterspørgsel fra dagsinstitutioner blev projektet både udvidet og tilføjet en konkurrence for de yngste deltagere.

Målet er derfor at få 500 tilmeldte til projektets nu to konkurrencer for henholdsvis dagsinstitutioner og indskoling.

Indtil videre er der 375 tilmeldte til konkurrencerne, hvoraf over halvdelen på nuværende tidspunkt er dagsinstitutioner, men også specialklasser og hjemmeskoler er repræsenteret.

Selve konkurrencen er dog ikke det vigtigste. Det er derimod at gøre op med fejlfindingskulturen og i stedet stimulere børnenes nysgerrighed i naturen.

Resultatet er glade børn - Alle voksne går rundt og er bange for ikke at kunne svare på børns spørgsmål, men metoden lægger op til, at man gerne må sige: Nej, det ved vi ikke, men lad os undersøge det! Spørge-Jørgen må ikke sendes i seng, det er tværtimod godt at stille spørgsmål og undre sig.

-V idenskab er også bygget på nysgerrighed, og med projektet vil vi skabe en undringskultur - det var da interessant, det må vi undersøge. Man lærer ikke noget, hvis ikke man fejler, forklarer Kari Hald.

- Vi ser, at »Krible Krable« er med til at støbe nogle grundsten i naturfaglig dannelse og give børnene erfaringer at trække på, når de senere skal have naturfag i skolen.

- Det fedeste ved »Mikroforsker« er, at børnene bliver så motiverede, når deres spørgsmål bliver taget alvorligt, og de får lov at undersøge tingene. De bliver stolte af at være kommet frem til et svar. Vi ser motiverede, glade og stolte børn. Det er det, der er det vigtigste, fastslår Kari Hald.

Tilmelding er gratis Det er gratis at være med i projektet. Interesserede lærere og pædagoger kan læse mere og tilmelde sig på hjemmesiden www.mikroforsker.dk.

Mikroforskerprojektet fortsætter foreløbigt til og med 2022, men der arbejdes pt. på at forlænge projektet herefter.