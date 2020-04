Se billedserie Bioanalytiker Christina Majdahl er på vej med nye prøver, der skal analyseres. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Mikrobiologisk afdeling analyserer corona i døgndrift Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mikrobiologisk afdeling analyserer corona i døgndrift

Sjælland - 29. april 2020 kl. 09:55 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du ligger syg derhjemme og venter på svar fra den test, du fik lavet ved det nærmeste sygehus, skal du bare vide en ting:

De knokler på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, der analyserer prøverne for Covid-19 i Region Sjælland.

- Vi arbejder i tre hold døgnet rundt, hvor der normalt kun er en, som kan tilkaldes om natten ved for eksempel mistanke om meningitis. Det kan kun lade sig gøre, fordi medarbejderne er rigtig gode og solide. Alle giver den en ekstra skalle. Men vi er godt slidte, siger Pia Krohn Hansen.

Hun er ledende overbioanalytiker på afdelingen, som har 106 ansatte i alt. De 70 er bioanalytikere.

Fakta Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse og tilsvarende afdelinger i de øvrige fire regioner analyserer Covid-19-test for indlagte patienter og samt syge eller sårbare borgere eller disses syge pårørende, som henvises af egen læge til test, muligt smittet personale på sygehusene og syge kommunalt eller regionalt ansatte med tæt kontakt med sårbare borgere.

Teltene, der er opsat i bl.a. Næstved og Roskilde, hører under Testcenter Danmark, som er skabt i samarbejde med Novo Nordisk. Her testes bl.a. større grupper kommunalt ansatte og udvalgte borgere, der indkaldes via E-boks – for at skabe klarhed over mørketallet. Analysen af disse prøver hører under Statens Serum Institut. - I begyndelsen troede vi kun, at det ville dreje sig om fire ugers tid. Men vi kommer til at analysere for Covid-19 resten af året, mindst. Mit bedste bud er, at vi har brug for tre ekstra fastansatte bioanalytikere og nogle vikarer, siger Pia Krohn Hansen, som selv i mange dage har været på job fra 7 til 22 og i den første tid arbejdede 33 dage i træk uden en fridag.

Prøver køres ind hele tiden 50 gange om dagen ankommer en bil med prøver, der måske indeholder tegn på coronavirus til afdelingen på Slagelse Sygehus. Prøverne, som er taget med en lang vatpind langt inde i svælget eller dybt i næsen på de undersøgte personer, kommer fra sygehusene i Holbæk, Roskilde, Køge, Nykøbing F. og Holbæk og teltene udenfor.

Dertil kommer prøverne fra selve Slagelse Sygehus og teltet der.

- Vi har kun kapacitet til at analysere 1300 Covid-19-prøver om dagen, og det tager fem-seks timer, før vi har et svar, så der er mange testede, som venter på svar, siger Pia Krohn Hansen, som pointerer, at afdelingen også fortsat analyserer blodprøver og andre prøver for patienter med andre sygdomme.

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse har i skrivende stund analyseret omkring 22.000 prøver fra muligt Covid-19-smittede i Region Sjælland. Det foregår kort fortalt ved, at prøverne kommer i små reagensglas og bliver renset i en væske (en reagens). Når kun virussets genetiske materiale RNA er tilbage, kan maskinerne lede efter virusgener.

Ledende overbioanalytiker Pia Krohn Hansen har ligesom medarbejderne på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling i Slagelse knoklet igennem i flere uger.



- Det er ikke alle vores bioanalytikere, som kan lave analyser for Covid-19, det er specialuddannede bioanalytikere, som kan tyde prøveresultaterne. Men alle er inde for at hjælpe med dele af processen. Det er et kæmpe logistisk arbejde at lægge vagtplaner for vores mellemledere, siger Pia Krohn Hansen.

Ny, hurtig maskine En ny maskine er ved at blive testkørt, og når den er klar i løbet af et par uger, bliver kapaciteten øget med cirka 500 test i døgnet.

- Den kan give et svar på 45 minutter, så her vil vi prioritere analyserne af patienter fra akutafdelingerne og intensivafdelingerne. Vi vil nok også prioritere de fødende kvinder, hvor der er mistanke om, at de kan være smittet med Covid-19, for det har jo stor betydning at få afgjort hurtigt, siger Pia Krohn Hansen.

Kravet til, hvem og hvor mange der skal testes, er ændret og øget flere gange under coronakrisen. Seneste er alle patienter, som forventes indlagt i mere end et døgn - uanset sygdom - blevet føjet til de klinisk biologiske afdelingers opgaver fra mandag den 27. april.

- Vi skal også analysere test af alt personalet. Men vi prioriterer patienterne først, siger Pia Krohn Hansen.