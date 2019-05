Mie Christiansen iført sit dommertøj, som lægger sig op ad den engelske land-stil.

Mie tilhører allerede verdenseliten som dommer

Sjælland - 29. maj 2019 kl. 20:55 Af J. C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man får en pony som toårig og kan, afhængig af øjnene, lide det lille eller store dyr, så er ens livsbane ligesom udstukket.

Mie Christiansen har i dag eget stutteri, der avler welsh-ponyer, og som 36-årig er hun ud over at være nybagt mor én af verdens bedste hestedommere. Mie Christiansen skal til Roskilde Dyrskue bedømme skuets bedste føl, inden hun i november for første gang skal dømme til den prestigefyldte 20. udgave af »International Welsh Show« i Sidney, Australien. I fodbold ville det svare til at dømme til et VM eller i Champions League.

- Det er kæmpe stort for mig, og jeg glæder mig vildt til opgaven, siger Mie Christiansen, der har været dommer siden 2010.

Hun er ikke i tvivl om, hvorfor dommergerningen fylder så stor en del af hendes liv ved siden af stutteriet og fuldtidsjobbet som socialrådgiver i Guldborgsund Kommune.

- Jeg synes, fagligheden er super spændende. Hestene skal være korrekte, og hver enkelt race har deres helt eget præg, siger Mie Christiansen, inden hun fastslår:

- Det er en ære, et privilegium, at få lov til at bedømme andre folks ponyer. Når heste-ejerne tilmelder sig et show, ved de, at det er mine øjne, der skal se deres dyr. Det er et skulderklap, at folk gerne vil have, at jeg bedømmer deres dyr.

Valget stod mellem tre kandidater, og i sidste ende pegede komiteen for internationalt show på Mie Christiansen som dommer til det store stævne i Sidney.

- Det er ikke så tit, at man i sådan en ung alder får lov at bedømme. Der er nogle ældre og mere erfarne dommere i vores forbund, så det kom bag på mig, smiler Mie Christiansen.

Som dommer gælder det hele tiden om at holde sig skarp. Mie Christiansen sparrer med kollegaer, hun læser om den seneste forskning, og hun tager ud til foredrag med konsulenter og andre dommere.

- Det er vigtigt hele tiden at være klar over, hvad der rører sig i avlen. Er der tendenser til fejl hos ponyerne, som er gennemgående, er det vigtigt, at vi som dommere får fokus på det i fællesskab, siger Mie Christiansen.

Karakterskalaen går fra 0 til 10, hvor 10-tallet er »prima«, det ypperste. Inden Mie Christiansen tager ud til shows, plejer hun lige at gennemgå beskrivelserne bag de enkelte karakterer.

- Karakter og beskrivelse skal gå hånd i hånd. Man må ikke give en karakter, der afviger fra beskrivelsen. Da kan jeg godt lige læse op på en del, siger Mie Christiansen.

En dommer i sport kan umuligt gøre alle tilfredse. Det hænder da også, at der er heste-ejere, som stiller undrende spørgsmål til Mie Christiansens votering.

- Så tager vi en faglig snak. Jeg kan sige, at 'jeg synes ikke, at han taktede rent', eller 'jeg synes, at han stod skævt på forbenet'. Det er mit indtryk, at de fleste går derfra med ro i sjælen. Jeg har i hvert fald ikke haft nogen vilde optrin. Selvfølgelig er der nogle, som er skuffede og kede af det, men det er jo fordi, at de er passionerede. De synes jo selv, at de kommer med det bedste dyr.

Mie Christiansen tager selv til udstillinger med sine welsh-ponyer, og hun er da heller ikke altid enig med dommeren.

- Jeg kan selv blive vred og frustreret, når jeg går ud af ringen, men så er det lige med at få trukket vejret og sige til sig selv: Det var de øjne, der så det, griner hun.

Mie Christiansen drømmer om, at hendes dommer-talent skal være billetten til jorden rundt.

- Jeg kunne godt tænke mig at rejse ud i verden og dømme. Det vil være super fedt, hvis jeg kunne komme rundt og se endnu flere ponyer og blive endnu mere skarp på, hvordan welsh-ponyerne skal se ud, lyder det.