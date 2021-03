Mette Frederiksen lover: Nyt om genåbning senere i dag

Det skriver statsminister Mette Frederiksen på sin Facebookside et år efter at Danmark lukkede ned.

I dag onsdag kan danskerne forvente at få mere at vide om den kommende genåbning af Danmark.

Hun fortæller, at målet er, at Danmark bliver åbnet op så hurtigt, som det er sundhedsmæssigt muligt

I opslaget står følgende:

Smittetallene ser fortsat positive ud. Og jeg glæder mig over, at der nu er plads til at åbne lidt mere. Særligt for vores børn og unge. Jeg fortsætter snakken med de sidste partiledere i dag om en langsigtet genåbningsplan. Målet er, at Danmark bliver åbent saå hurtigt, som det er sundhedsmæssigt forsvarligt.