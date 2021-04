Mette Frederiksen besøgte store stikke-dagen

Se billedserie Statsministeren var forbi Roskilde Kongrescenter, hvor hun blev modtaget af blandt andre borgmester Thomas Breddam og regionsrådsformand Heino Knudsen, på dagen, hvor cirka 100.000 danskere skulle vaccineres.

Sjælland - 12. april 2021 kl. 18:21 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

»Velkommen, skal I vaccineres?«, siger den refleksklædte klædte guide foran Roskilde Kongrescenter. Det er længe siden, nogen spillede håndbold i hallerne, eller hoppede i takt til live-musikken.

For »Yes«, som en ældre kvinde siger, mens hun hæver begge arme og knytter hænderne i triumf, her gælder det vaccinationen mod Covid-19.

Mandag var statsminister Mette Frederiksen (S) på rundvisning på vaccinationscentret i Roskilde, hvor der ligesom i resten af landet var storskala-forsøg for at se, om Danmark kan vaccinere 100.000 om dagen.

- Det er jo en festdag, og jeg kan hvordan tingene har bevæget sig, så nu er det rigtig mange mennesker i 70'erne, der bliver vaccineret. Vi kommer stadig tættere på, at så mange er vaccineret, at vi kan få Danmark genåbnet helt. Vi kan også skalere op til at vaccinere flere end 100.000 om dagen. Den infrastruktur, der er bygget op, er simpelthen imponerende. sagde Mette Frederiksen.

Hun opfordrer folk til at følge vaccinekalenderen, for vaccineleverancerne kan stadig bevæge sig både i positiv og negativ retning.

På nuværende tidspunkt forventer Sundhedsstyrelsen, at alle danskere over 16 år kan være færdigvaccinerede 25. juli. Men vaccinen fra AstraZeneca er sat på pause, fordi der i ganske få tilfælde er set en speciel type blodpropper hos vaccinerede. Det Europæiske lægemiddelagentur, EMA, har fået indrapporteret i alt 220 tilfælde af de særlige blodpropper efter AstraZeneca-vaccinen. Det skal ses i lyset af, at 34 millioner mennesker er vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. EMA har for nylig udtalt, at vaccinens fordele opvejer risikoen for blodpropper.

I Danmark ventes der en udmelding om vaccinen i denne uge.

Men statsministeren er ikke klar til at kommentere, om danskerne, der er utrygge ved AstraZeneca-vaccinen, kan fravælge den, hvis vaccinen igen bliver godkendt til brug.

- Jeg afventer den endelige anbefaling fra myndighederne, før jeg kommer til at sige noget om AstraZeneca-vaccinen, lød det fra Mette Frederiksen.

Tyskland og Østrig overvejer at købe den russiske Sputnik V-vaccine, selv om den endnu ikke er godkendt i Europa, men den vej er Mette Frederiksen ikke interesseret i at gå:

- Når det handler om godkendelse af vacciner, så mener jeg, at vi bør holde os til de vacciner, der er godkendt i Europa.

Statsministeren vil ligeledes heller ikke sætte en tidsramme for, hvor længe vi skal bruge »corona-passet«.

- Det er et af vores vigtigste våben, at danskerne i stort omfang lader sig teste, og det er en af grundene til, at vi har kunnet åbne mere end forventet. Coronapasset skal bruges, så længe det er nødvendigt. Vores modstandskraft bliver bedre og bedre i takt med, at flere bliver vaccineret. Vi genåbner Danmark i faser, og vi skal hele tiden vurdere, om vi kan genåbne noget hurtigere, sagde Mette Frederiksen, som roste borgernes indsats med afstand, hygiejne og test.

- Vi står et langt bedre sted, end man kunne have håbet på, mens andre lande fortsætter nedlukningen.

I Region Sjælland fik cirka 16.900 borgere i alderen 65 til 84 år vaccinationen mandag.