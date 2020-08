Mette F. gik balancegang mellem bro og natur

Modstanden mod at få en Kattegatforbindelse med motorvej ud over Røsnæs og videre over Samsø fik statsminister Mette Frederiksen (S) ud på noget af en balancegang.

En spørger ville gerne vide, om hun mente, at det var i orden at bruge 150 milliarder kroner på en Kattegatforbindelse, der ødelægger natur, som er med i naturkanonen og kraftigt forøger behovet for nye grusgrave.

- Hvis der kommer en Kattegatforbindelse, er det ikke længere benzin- og dieselbiler, der kører der. Det vil i høj grad være elbiler. Men vi skal have alle hensyn med. Ikke mindst til naturen. Vi skal have øje for at bevare den natur, vi har tilbage, for vi elsker, at komme ud i den. Det har vi jo især set i det sidste halve år. Vi skal have mere skov, der ikke bliver dyrket, så træerne falder, hvor de vil. Vi skal have mere biodiversitet, flere både små og større dyr, flere fugle, flere sommerfugle og insekter