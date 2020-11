Medieløbet bliver i 2021 udvidet med en mountainbikerute. Her et billede fra en tidligere udgave. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Medieløbet vender tilbage med mountainbike-rute Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medieløbet vender tilbage med mountainbike-rute

Sjælland - 05. november 2020 kl. 07:30 Kontakt redaktionen

Sjælland: Første søndag i september har i en årrække været ensbetydende med Medieløbet, det årlige motionscykelløb arrangeret af Sjællandske Medier, Folketidende, P4 Sjælland og TV2 Øst i samarbejde med DGI Storstrømmen.

Det satte corona en stopper for i år, men Medieløbet vender stærkt tilbage i 2021 - og det med en nyhed på programmet.

Der er nemlig planer om at tilbyde en mountainbike-rute oven i de tre oprindelige ruter; den lange, den mellemlange og den kortere familierute.

Rundt i regionen

Udvidelsen af rutetilbuddene kommer samtidig med, at løbet i 2021 tager en afstikker sydpå og køres i Guldborgsund Kommune. Løbet er et samarbejde mellem medier i Region Sjælland, og arrangørerne er blevet enige om at flytte start og mål til Guldborgsund Kommune næste år, hvor løbet altså vender tilbage efter en ufrivillig coronapause. Og ansvarshavende chefredaktør hos Sjællandske Medier Bente Johannessen håber, at mange vil få et glædeligt gensyn med løbet og prøve kræfter med den nye rute.

- Vi er helt klar over, at det bliver en lidt længere udflugt for mange sjællandske deltagere, når start og mål er flyttet fra Næstved til Nykøbing F., siger hun og fortsætter:

- Gevinsten er, at man får mulighed for at køre på helt nye ruter i et andet landskab end tidligere, og at man i år kan vælge at tage mountainbiken med i stedet for den vanlige cykel.

Medieløbet 2021 afholdes søndag den 5. september - i løbet af foråret præsenteres ruterne, og der åbnes op for tilmelding. Det er tanken, at Medieløbet rykker tilbage til Næstved i 2022.