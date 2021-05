Mediehuse går sammen om omfattende kandidattest

Det er første gang, Sjællandske Medier er med i samarbejdet om kandidattesten, og ansvarshavende chefredaktør Bente Johannessen ser meget frem til at give de sjællandske vælgere en ekstra mulighed for at få viden om kandidaterne ved efterårets valg.

- Hos Sjællandske Medier og sn.dk glæder vi os til, at vi med deltagelse i denne store kandidattest kan være med til at løfte opmærksomheden om efterårets lokale og regionale valg på Sjælland. For vores vedkommende bliver det i et tæt samarbejde med TV2 ØST og TV 2 Lorry. Vi tror på, at vi i fællesskab kan få endnu flere til at engagere sig i valgene - blandt andet ved at vi med vores forskellige baggrunde kan få formuleret de for vores læsere, brugere og seere mest relevante spørgsmål til vores lokale og regionale kandidater, siger Bente Johannessen.