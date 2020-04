Medie: Ansatte på endnu et sygehus ramt af Corona

For nylig blev først ansatte på to afdelinger på Nykøbing F. Sygehus syge. Siden da har psykiatri-sygehuset Oringe i Vordingborg måttet lukke en afdeling på grund af smitte blandt personalet, mens der ifølge TV2 Øst også er enkelte smittet blandt personalet på Holbæk Sygehus og nu altså også på Geriatrisk afdeling i Slagelse, der dog ikke er lukket.

I løbet af weekenden er test-strategien landet over blevet tilrettet, så alt personale nu kan testes for Covid-19. Det samme gælder alle indlagte patienter.

- Vi har observeret, at nogle af de her ældre medicinske patienter ikke har så stærke symptomer, som de yngre. Vi har lagt mærke til, at de måske kun får en lille feber stigning, og at de ikke hoster særligt meget, og vi derfor måske ikke får den erkendelse, at de kan være smittede med covid-19, og derfor ikke får podet dem, siger Henrik Stig Jørgensen til TV2 Øst.