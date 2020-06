Det er ikke værdigt, at danske gigtpatienter kan komme i en så utryg situation, at deres medicin er i restordre i månedsvis, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen. Foto: Gigtforeningen

Medicinmangel: Vigtig gigtmedicin i restordre indtil oktober

- Vi plejer at blive orienteret af Lægemiddelstyrelsen, men den har gang var det vores patienter, som selv kom til os via patientrådgivningen. Og det betyder, at den her situation har stået på i noget tid. Så vi er meget bekymrede, siger Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen.

Gigtforeningen var ikke klar over, at danske apoteker havde store forsyningsvanskeligheder med at skaffe gigtmedicinen Salazopyrin til patienterne, før henvendelserne i forrige uge begyndte at strømme ind.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her