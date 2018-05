Psykiatrisygehuset i Slagelse blev indviet i 2015. I det første år blev cirka en tredjedel af personalet skiftet ud, hvilket var ventet af regionen. Men både i 2016 og 2017 er mere end hver fjerde medarbedjer blevet skiftet ud. Foto: THomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Medarbejderflugt fra psykiatrisygehus

Sjælland - 03. maj 2018 kl. 07:31 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye psykiatrisygehus i Slagelse har vundet flere priser for sin arkitektur og indretning. Men det er tilsyneladende ikke et rart sted at arbejde.

Mere end hver fjerde medarbejder er nemlig blevet udskiftet hvert eneste år siden sygehuset blev indviet i 2015. Det fremgår af et svar fra Sundhedsminister Ellen trane Nørby (V) til Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, skriver Sjællandske.

Problemerne med at rekruttere og fastholde personale er så store, at psykiatrisygehuset stadig ikke har kunnet åbne et sengeafsnit på retsmedicinsk afdeling, hvor der skulle være 12 sengepladser til kriminelle, der er erklæret for syge til almindelig fængselsstraf. Man har simpelthen ikke kunnet skaffe de nødvendige læger.

Liselott Blixt opfordrer Region Sjælland til at tage problemerne i psykiatrien mere alvorligt. Hun håber, at regionspolitikerne vil afsætte flere penge til psykiatrien fremadrettet.

- Den store personaleomsætning er jo helt vildt, og meget problematisk. Jeg har hørt fra mennesker, der kommer fra Region Sjællands psykiatri, der siger, at de aldrig vil søge tilbage igen efter de oplevelser, de har haft. Regionen har nogle kæmpe udfordringer, som de må tage på sig, siger hun til avisen.

Formand for psykiatriudvalget i Region Sjælland, Tina Boel (SF), ønsker ikke at kommentere sagen, før regionens udvalget har holdt møde i løbet af torsdagen.

- Jeg har bedt om, at de her spørgsmål kommer på udvalgets dagsorden. For noget af det her er også ny viden for mig, og jeg har selv rigtig mange spørgsmål til det, der er kommet frem, siger hun til avisen.