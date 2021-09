De unikke medaljer, der uddeles til samtlige deltagere ved Medieløbet er lavet af træ. Foto: DGI Storstrømmen

Medaljesikker motion til Medieløbet

03. september 2021

Sjælland: Der er ikke kun den motionsmæssige gevinst at hente, hvis man deltager i årets udgave af Medieløbet.

Der er også et synligt, fysisk bevis på deltagelsen i form af flotte medaljer, som samtlige deltagere modtager en af.

Medaljerne er lavet af træ, og passer dermed godt til de omgivelser, som start og mål findes i, nemlig ved Middelaldercenteret ved Nykøbing Falster.

Alle deltagerne på samtlige ruter modtager en medalje, når de kommer i mål. Så uanset om man tager den lange tur på landevejene, holder sig til den korte rute, tager ud på familieruten eller kører mountainbike får man det synlige bevis på, at man har været med i Medieløbet anno 2021.

Husker corona

Efter sidste års aflysning på grund af corona har arrangørerne naturlgivis været spændte på at se, hvordan situationen ville udvikle sig her i efteråret.

Og selvom corona fylder langt mindre nu, end for et år siden, så er man stadig meget opmærksomme på smitterisiko, fortæller Henrik Holmer, formand for DGI Storstrømmen, der er teknisk arrangør.

- Vi glæder os til igen at kunne afholde motionscykelløb og hylde fællesskabet, og vi gør, hvad vi kan for at sikre, at Medieløbet bliver en festlig dag i trygge rammer. Vi har ekstra fokus på hygiejne med sprit ved alle depoter, nummerudlevering og så videre. Desuden er vi udelukkende udendørs og udnytter den tilgængelige plads så godt som muligt blandt andet ved forskudt start på de forskellige distancer, siger han.

Godt vejr

Arrangørgruppen, der udover DGI består af de fire regionale mediehuse, Folketidende, P4 Sjælland, Sjællandske Medier og TV2Øst, appellerer derudover til, at deltagerne hjælper med at gøre Medieløbet til en god oplevelse for alle ved at vise hensyn, undgår at stå unødigt tæt, nyse i ærmet og generelt følger de gode råd, som myndighederne er kommet med det seneste halvandet år.

Vejret ser ud til at blive perfekt til cykelløb med solskin og temperaturer lige under de 20 grader.

Så der er al mulig grund til at melde sig til årets udgave af Medieløbet på søndag d. 5. september.

Eftertilmelding er åbnet på hjemmesiden www.dgi.dk/medieloebet.

