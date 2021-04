Matador-dokumenter på auktion

- Det hører til sjældenhederne, at vi sætter rekvisitter fra film- og tv-verdenen på auktion, og vi er derfor glade for at kunne præsentere de tre klenodier fra Matador, siger Peter Broe, vurderingssagkyndig i antikviteter hos Bruun Rasmussen.

De tre udbudte emner vil formentlig få Matador-fans til at mindes og glædes over nogle af seriens ikoniske karakterer og scener. Et af dokumenterne, man kan byde med på, er en invitation til et socialistisk møde med indledningen: "Kammerater! Nu er Tiden inde til, med fornyede Kræfter, at gøre et stykke Arbejde, for den Socialistiske Idé, til at ruste os til Kamp, mod Udbytterne og Kapitalisterne (...)".