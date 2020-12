Se billedserie Radikale Venstre får gennemført hovedparten af partiets finanslovsudspil på kulturområdet. Kulturordfører Zenia Stampe glæder sig især over, at kultur til børn og unge får et gevaldigt løft. Her er det Copenhagen Phil, som inviterede børn i Odsherred til Open Orchestra for to år siden. Copenhagen Phil kan i øvrigt også se frem til en øget bevilling næste år. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Massivt radikalt aftryk på kulturområdet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Massivt radikalt aftryk på kulturområdet

Sjælland - 06. december 2020 kl. 15:30 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen

Kulturminister Joy Mogensen (S) har i den nye finanslovsaftale fået et par store lunser på plads i form af en ny aftale om Det Kongelige Teater på plads og en annullering af den tidligere regerings besparelser på DR. Samtidig glæder Radikale Venstre sig over at have et par massive aftryk på finanslovens kulturområde. Det er nemlig lykkes partiet at komme igennem med størstedelen af dets forslag, heriblandt en kulturpakke for børn og unge, som skal sørge for, at langt flere får oplevet teater og musik i deres skoletid. Samtidig bliver litteraturformidlingen i landets SFO'er styrket.

- Pakken kommer hele vejen rundt om alle de store kunstneriske genrer, og vi har udformet forslaget sammen med mange af de brancheorganisationer, som sidder på områderne. Det er et vildt ambitiøst udspil. I virkeligheden fordobler vi den indsats, der er i dag. Det håber vi er nok til, at alle børn kan se mindst en teaterforestilling og høre mindst en koncert én gang om året i deres skoletid. Så er håbet jo, at når man har været igennem 10 års skolegang - hvor man har set 10 forestillinger, overværet 10 koncerter, måske mødt en kunstner og måske også fået gode læseoplevelser i SFO'en - så er det mere oplagt at søge kunsten og kulturen som voksen, siger Zenia Stampe, Radikale Venstres kulturordfører.

Levende musik på alle skoler Konkret betyder aftalen, at for eksempel Levende Musik I Skolen, hvor professionelle orkestre og musikere lærer fra sig, får fordoblet organisationens bevilling.

Elementerne i De Radikales forslag til en kulturpakke for børn og unge (40 mio kr. årligt og 25 mio. kr. i engangsbevilling), som indgår i finanslovsaftalen for 2021:



10 mio. kr. årligt til en fordobling af huskunstnerordningen (hvor en professionel kunstner gennemfører et længere forløb for elever på fx. en skole eller ungdomsuddannelse).

20 mio. kr. årligt til udvidelse af refusionsordningen (der yder 50 pct. tilskud til kommunernes indkøb af teaterforestillinger).

10 mio. kr. årligt til at indfri Koncertløftet gennem bla. Levende Musik I Skolen samt landsdelsorkestre og ensembler.

24,5 mio. kr. til indkøb af bøger til SFO’er.

0,5 mio. kr. til informationsmateriale til institutionerne.

Kilde: Radikale Venstres finanslovsudspil på kultur 2021 - Levende Musik I Skolen er formidling på et virkeligt højt niveau. Det er fantastisk musik, spillet af virkelig dygtige musikere. De står og spiller, og taler med børnene samtidig; fortæller om, hvad en fagot er og så videre. De har faktisk i flere år arbejdet sammen med landsdelsorkestrene om noget, der hedder Koncertløftet, som netop handler om, at de gerne vil ud til alle børn mindst en gang om året. Deres vurdering er, at de med en fordobling - fra 10 til 20 millioner kroner - kan komme rundt til alle, fortæller Zenia Stampe.

Zenia Stampe har gennem 2020 haft mange møder og snakke med aktører i kulturlivet. Mange ord og diskussioner er gået på at finde hurtige, økonomiske løsninger under coronakrisen. Men hen ad vejen er der også kommet nogle langsigtede tanker på banen.

- Vi har jo været meget optaget af, hvordan vi undgår konkurser i kulturlivet, så folk ikke behøver at gå fra hus og hjem. Så det overraskede mig meget, at mange dem, der står med problemer op til halsen, alligevel insisterer på at tale om børn og unge. Kulturlivet har altså gjort sig nogle overvejelser om, hvordan man overlever på lang sigt; hvordan kan vi - hvis der opstår en ny krise - sikre os, at vi har en befolkning, der med det samme bakker op om, at man ikke bare kaster kulturlivet under bussen. Så fokus på den kortsigtede overlevelse er gledet over i fokus på den langsigtede overlevelse. Og der står børn og unge bare forrest, forklarer Zenia Stampe og fortsætter:

- Jeg tror, at det her er det største løft for børneteater - og måske børnekultur generelt - nogensinde. Så jeg er meget glad, smiler hun.

Hjælp til de små spillesteder Et andet element i Radikale Venstres finanslovsudspil er en ny spillestedsordning til 10 millioner kroner årligt for mindre steder, som falder uden for ordningen for regionale spillesteder. Blandt andet nævnes i forslaget Slagelse Musikhus som et sted, der har stor betydning for det lokale musikliv.

Det er ikke alle ønsker, De Radikale har fået igennem. Blandt andet havde partiet gerne set, at der blev afsat syv millioner kroner til kunstneres arbejdsophold på blandt andet Guldagergaard i Skælskør og Grafisk Værksted i Næstved. Det bliver altså ikke i denne omgang, men overordnet er kulturordføreren meget tilfreds.

- Der er også et signal i, at kulturen endelig får penge igen. Der har været skåret på kulturen de sidste mange år. Ikke mindst på grund af omprioriteringsbidraget. Det fik vi stoppet sidste år, men vi fik ikke rigtigt startet nogle nye investeringer. Men de kommer nu og det skaber forhåbentlig noget håb og optimisme rundt omkring i kulturlivet, siger hun.