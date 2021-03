Masser af regn og blæst

Efter dage med høj blå himmel, tindrende sol og rimfrostklædte græsplæner, byder torsdag på en hel anden type vejr. Dagens vejrmenu hen over Sjælland og hovedstadsområdet er regn og blæst i den mere voldsomme kategori.

- Vi får først en del regn og stedvis stedvis slud eller tøsne. I løbet af formiddagen kommer der en del byger. Det fortæller DMI.

En frisk vind går over i kuling fra syd og sydvest med kraftige vindstød, som i løbet af eftermiddagen drejer til vest og en overgang tiltager til hård vind til hård kuling med kraftige vindstød.

- I aften og i nat klarer det noget op, men der vil stadig væred lokale regnbyger. Samtidig vil det fortsætte med at blæse kraftigt med vindstød fra sydvest og vest. Ved kysterne kan der forventes kuling. Temperaturen vil ligge mellem to og fem grader, oplyser DMI.

Vinden fik allerede sent onsdag Storebæltsforbindelsen til at advare mod kørsel med lette og vindfølesomme køretøjer på broen. Vinden forventes at være aftaget så meget torsdag middag, at der fra da af igen kan køres normalt på broen.