Det Blå Flag blafrer på 31 strande i Region Sjælland til sommer. Derudover er 12 badesteder udnævnt til Badepunkt. Foto: Friluftsrådet

Masser af godkendte badesteder på Sjælland

Sjælland - 07. maj 2020 kl. 13:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

46 strande, havne og badesteder på Sjælland kan hejse enten det Blå Flag eller Badepunkt-flaget i 2020.

Det smukke forår har allerede givet de første friske danskere lyst til en tur i bølgen blå, og med de stigende temperaturer kan man glæde sig til, at badesæsonen i Danmark for alvor begynder. Og med udsigten til en sommer, der for de fleste skal tilbringes her i landet, er det gode nyheder, at så mange badesteder og havne i år er blevet mærket med et af Friluftsrådets officielle havne- og badeflag.

- Selvom baggrunden er alvorlig, så kan vi godt glæde os over, at en sommer uden så mange udlandsferier kan give rigtig mange danskere lejlighed til at opleve alle de skønne badesteder, som Danmark har at byde på. Blå Flag og Badepunkt er mærkningsordninger, der fortæller dig, at her er en strand, hvor badevandskvaliteten er i orden. Og forhåbentlig vil sommerens vejr tillade, at vi alle sammen kommer ud og udnytter det til at få masser af badeferieoplevelser i Danmark, siger Jan Ejlsted, direktør i Friluftsrådet.

Mens de internationale Blå Flag er uddelt til 31 strande i Region Sjælland, der har god vandkvalitet og tre havne, der arbejder for en række miljøkrav, uddeles der i år Badepunktmærket til 12 badesteder i regionen. Badepunkt er en officiel nordisk mærkningsordning for mere simple badesteder - strande, som vi ofte kender dem her i Danmark - som på samme vis som det kendte Blå Flag garanterer rent badevand samt adgang til basale faciliteter som toiletter og affaldsspande.

Både klassiske sandstrande langs kysterne, badesteder ved gode badesøer og havnebade kan blive Badepunkt. Fælles for Badepunkterne er, at de er badesteder med et lokalt særkende, de garanterer høj badevandskvalitet, de har basal infrastruktur, og så byder de på særlige friluftsoplevelser eller muligheder for at opleve kulturen eller naturhistorien i området.

Nye flag i Kalundborg I Region Sjælland er der blandt andet tildelt Badepunkt til tre søstrande i Sorø Kommune, og i Kalundborg har kommunen i 2020 fået Badepunkt-flaget til alle de syv strande, der tidligere havde Blå Flag. Samtidig får to nye strande i kommunen, der ikke tidligere har haft badeflag, lov til at hejse Badepunkt-flaget i år, blandt andet den bynære strand Kysttoften ved Kalundborg.

- Badepunkt-flaget passer rigtig godt til de strande, vi har i Kalundborg Kommune. Det er ofte naturstrande med simple faciliteter, hvor de besøgende kan komme og få en unik naturoplevelse i fred og ro. Samtidig er det vigtigste for os, at kravene til vandkvalitet er fuldstændig ens i Blå Flag- og Badepunkt-ordningerne. Begge flag signalerer, at vandet er så rent, at du kunne drikke det. Så Badepunkt-flaget er også en anerkendelse af vores strande som rigtig gode badestrande, fortæller Bente Høffner, sagsbehandler i Vej og Park i Kalundborg Kommune.

10 af regionens kommuner er med i en af de to mærkningsordninger. Flagene hejses på mange havne og badesteder omkring den 5. juni.